【加州新聞】加州調高快餐店員工最低工資後 職位有增無減（視頻）

根據最新公布的就業數據,自加州調高快餐店員工的最低工資至每小時20元後,這4個月來,加州的快餐業新增了11,000個工作職位。

截至今年7月,加州的快餐業共提供750,500個工作職位,是有史以來最高,而今年每一個月,快餐業的工作職位都錄得增長,而且數字都較去年同期高,即使調高最低工資後,升勢也沒有結束。

以下是勞工統計局提供的數據:

2024年1月: 724,900

2023年1月: 715,000

2024年2月: 732,700

2023年2月: 725,100

2024年3月: 735,000

2023年3月: 730,900

2024年4月: 739,500

2023年4月: 734,400

2024年5月: 743,300

2023年5月: 742,600

2024年6月: 744,700

2023年6月: 745,800

2024年7月: 750,500

2023年7月: 746,700

州長紐森表示,對員工好,商業也會受惠,加州的快餐店員工終於獲得他們應得的報酬,而快餐業也繼續擴張,有人說調高最低工資會拖垮這個行業,但事實證明他們是錯的。

去年9月,州長紐森簽署法案,將加州逾50萬快餐店員工的最低工資調高至每小時20元,同時創立快餐業諮詢委員會,讓快餐店員工在磋商最低工資和工作條件上,有更大的影響力。

