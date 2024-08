【全國新聞】報告指加州家庭每年平均丟棄近1900元食物（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

一份新的研究報告顯示,每年加州的家庭,平均丟棄近1900元的食物。

電腦軟件公司Trace One發表了一份新研究報告,指出每年全美有近3至4成的食物被人丟棄了造成超過4,200萬噸食物垃圾,平均每個家庭浪費了近2,033元在廢棄食物上,而個人就平均浪費了792元在廢棄食物上。

在全國的排行磅上,加州排第33位,平均每個家庭每年丟棄了價值近1909元的食物,而個人每年就浪費了近663元,排第一位的是新罕布什爾州,排最後一位的是蒙大拿州。

浪費食物不單只影響家庭預算,也加劇經濟效率低落,環境退化、空氣污染、土壤和水資源退化,以及溫室氣體排放。

根據報告結果,導致最多錢財損失的丟棄食物種類,是民眾做好的飯菜、蔬菜和水果,甚至有乾糧,而最常丟棄食物的原因是食物變質、放置在外太久,和食物看起來像不能吃了。

聯邦環境局(EPA)希望能夠解決浪費食物的問題,目標是到2030年,將國內浪費的食物量降低一半。

聯邦政府亦希望民眾會一齊幫忙降低浪費食物的數量。

