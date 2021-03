灣區僑社掀起訂購台灣鳳梨熱潮 結果空歡喜一場（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中國暫停進口台灣鳳梨,台灣僑委會歡迎海外僑民採購,灣區台灣許多社團也掀起了訂購熱潮,結果台灣鳳梨根本進不了美國,空歡喜一場。

台灣僑委會這張「讓世界僑見台灣鳳梨」的梗圖,在社交媒體廣為流傳,台灣僑委會也透過海外的文教中心向社團詢問台灣僑胞購買台灣鳳梨的意願。

北加州中國大專校友會會長劉寶剛說:「我發現校友會其實各個學校都還蠻踴躍的,大家都很樂於這次幫助台灣度過鳳梨危機。」

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會副會長韓中芬說:「只是聽到說台灣鳳梨要進來,你要不要買來幫助台灣農民來買,所以大家價錢都沒考慮,也沒有問說怎麼來,大家都要買,所以幾個小時就賣到幾百箱。」

眾所皆知台灣鳳梨汁多香甜,尤其是「金鑽鳳梨」最有名,鳳梨酥更是知名的伴手禮,在加上愛台灣的一顆心,聽到台灣鳳梨被砍單會滯銷,就毫不猶豫的訂購,沒有考慮到鳳梨是否進得了美國,用什麼方式進來。

在短短幾小時,北加州已經匯集到13,000公斤需求,結果才一天的時間,文教中心發函:「經過熱心僑界人士及台貿中心提供的訊息,目前美國尚未開放進口台灣鳳梨。」

撇開農產品進口美國的層層關卡、涉及的部門不談,光是如何運來就是一個大問題,中國是台灣鳳梨最大輸出地一個重要原因就是距離台灣近,這也是為什麼台灣想要大量外銷鳳梨到澳洲及日本就不太行得通。

東方食品商會發言人周曉濱說:「現在空運成本太高,海運本來21天,現在可能很長,有些船根本不停我們這邊,因為這邊堵塞,他們去西雅圖再回來,他們這樣子周轉回來更長,不是容易辦到他這種號召。」

由於新冠疫情導致全球航運大亂,貨櫃船在海灣進不了港口,就連從亞洲進口的食品都無法準時交貨。

周曉濱說:「這邊卸貨也不準時,你看海灣裡面都是船,就像十年前罷工的時候一樣,船來到這邊都下不了,海運很多東西,如果時間長就壞掉。」

這次台灣僑委會向海外推銷鳳梨引起積極的回響,僑界表示台灣有難一定幫忙。

韓中芬說:「大部分的朋友可以理解,但也有小部份的人說在耍我們玩,我是認為說,如果台灣農民有甚麼要特別幫忙,我們海外同胞一定會幫忙。」

劉寶剛說:「如果碰到類似情況,其實要有配套措施,這次我們知道說,鳳梨可能會造成農民產量滯銷,如果說我們平常有配套措施,不要太仰賴往中國出口,也許下次碰到類似情況,能夠做一個妥善更好安排。」

這就是當前在台灣熱議的,要台灣的果農準備好「生產履歷」以方便出口外國。

