【美國大選】邱信福出席民主黨全國代表大會 分析亞裔選票的重要性（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前正在芝加哥出席民主黨全國代表大會的舊金山市府律師邱信福（David Chiu），週二分享他在大會上的觀察，並分析亞裔選票在這次總統大選的重要性。

邱信福是這次出席民主黨全國代表大會，加州唯一的華裔政黨領袖和民選官員，PLEO黨代表。

他說跟過去相比，這次大會亞裔面孔明顯變多了，民主黨全國委員會亞太裔黨團週一晚並舉辦活動，探討亞太裔在這次大選相關的話題。

邱信福說：「（討論）關於亞太裔民主黨人，如何幫助民主黨在關鍵州勝出，賀錦麗代表的意義，以及她在這次大選對亞太裔社區的影響。」

而活動上除了聯邦眾議員趙美心和劉雲平等人發表演講，還有一個意外的驚喜，就是賀錦麗搭檔Tim Walz現身致意。

邱信福說：「他走進來，分享他和家人以及賀錦麗和其夫婿，對於亞太裔黨團的支持有多感恩，他強調，我們社區如何成為他的政府的一部分，以及我們團結在一起能做多少事，這真的頗為了不起。」

邱信福在加州黨代表下榻的飯店，透過視訊向華文媒體分享大會的精彩內容，被問到亞裔選票的重要性，邱信福引述一位賀錦麗競選團隊亞裔負責人的說法，透露民主黨總統競選團隊有多重視亞裔選民。

邱信福說：「她提到賀錦麗和Walz團隊，將會爭取亞裔選票，所以他們將會聘請亞裔職員，特別購買電視台的亞裔廣告，及網上廣告，以接觸到亞裔選民，在上一屆大選2020年，你可能還記得，亞裔選民不可思議的重要，在例如喬治亞州的決勝州，以非常小差距險勝。」

邱信福並透露，有華裔黨代表正在醞釀要成立華裔支持賀錦麗的組織助選，預料很快會正式對外公布。

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