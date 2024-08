【美國大選】邱信福出席民主黨全國代表大會 分析亞裔選票的重要性（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前正在芝加哥出席民主黨全國代表大會的舊金山市府律師邱信福(David Chiu),週二分享他在大會上的觀察,並分析亞裔選票在這次總統大選的重要性。

邱信福是這次出席民主黨全國代表大會,加州唯一的華裔政黨領袖和民選官員,PLEO黨代表。

他說跟過去相比,這次大會亞裔面孔明顯變多了,民主黨全國委員會亞太裔黨團週一晚並舉辦活動,探討亞太裔在這次大選相關的話題。

邱信福說:「(討論)關於亞太裔民主黨人,如何幫助民主黨在關鍵州勝出,賀錦麗代表的意義,以及她在這次大選對亞太裔社區的影響。」

而活動上除了聯邦眾議員趙美心和劉雲平等人發表演講,還有一個意外的驚喜,就是賀錦麗搭檔Tim Walz現身致意。

邱信福說:「他走進來,分享他和家人以及賀錦麗和其夫婿,對於亞太裔黨團的支持有多感恩,他強調,我們社區如何成為他的政府的一部分,以及我們團結在一起能做多少事,這真的頗為了不起。」

邱信福在加州黨代表下榻的飯店,透過視訊向華文媒體分享大會的精彩內容,被問到亞裔選票的重要性,邱信福引述一位賀錦麗競選團隊亞裔負責人的說法,透露民主黨總統競選團隊有多重視亞裔選民。

邱信福說:「她提到賀錦麗和Walz團隊,將會爭取亞裔選票,所以他們將會聘請亞裔職員,特別購買電視台的亞裔廣告,及網上廣告,以接觸到亞裔選民,在上一屆大選2020年,你可能還記得,亞裔選民不可思議的重要,在例如喬治亞州的決勝州,以非常小差距險勝。」

邱信福並透露,有華裔黨代表正在醞釀要成立華裔支持賀錦麗的組織助選,預料很快會正式對外公布。

