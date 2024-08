【美國大選】通脹影響每位選民 賀錦麗特朗普同稱會解決食物價格上漲問題（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

食物價格和通貨膨脹,影響每一位選民,兩位總統候選人都表示,有計劃解決食物價格上漲的問題。

特朗普說:「食物價格激增。」

賀錦麗說:「我會努力對付高成本,美國人最關注的問題,如食物價格。」

上個月,整體通膨率降至2021年3月以來的最低水平,但物價仍然高漲,只是幅度比較低。

2022年8月,食品雜貨加價達到高峰,增加了13.5%,隨後穩定下降。

勞工統計局報告顯示,上個月的食物雜貨整體價格,按年增加了1%。

但普渡大學農業經濟學教授Joseph Balagtas表示,基於供應、需求和外部因素,個別食物的價格仍在飆升。

例如雞蛋,由於國內爆發禽流感,雞蛋的價格比一年前上漲了近兩成。

普渡大學農業經濟學教授Joseph Balagtas說:「雞蛋、家禽業者必須撲滅雞隻,否則會產出受感染的蛋與雞肉,所以雞蛋供應量減少了,價格上漲了。」

還有牛肉和豬肉價格也上漲了,主要是由於夏季需求增加,供不應求。

自2020年COVID疫情以來,食物雜貨價格上漲約2成,這意味著價值100元食物雜貨現在售價是120元。

