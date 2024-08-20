【美國大選】通脹影響每位選民 賀錦麗特朗普同稱會解決食物價格上漲問題（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

食物價格和通貨膨脹，影響每一位選民，兩位總統候選人都表示，有計劃解決食物價格上漲的問題。

總統候選人特朗普和賀錦麗都表示，會為選民解決食物價格上漲的問題。

特朗普說：「食物價格激增。」

賀錦麗說：「我會努力對付高成本，美國人最關注的問題，如食物價格。」

上個月，整體通膨率降至2021年3月以來的最低水平，但物價仍然高漲，只是幅度比較低。

2022年8月，食品雜貨加價達到高峰，增加了13.5%,隨後穩定下降。

勞工統計局報告顯示，上個月的食物雜貨整體價格，按年增加了1%。

但普渡大學農業經濟學教授Joseph Balagtas表示，基於供應、需求和外部因素，個別食物的價格仍在飆升。

例如雞蛋，由於國內爆發禽流感，雞蛋的價格比一年前上漲了近兩成。

普渡大學農業經濟學教授Joseph Balagtas說：「雞蛋、家禽業者必須撲滅雞隻，否則會產出受感染的蛋與雞肉，所以雞蛋供應量減少了，價格上漲了。」

還有牛肉和豬肉價格也上漲了，主要是由於夏季需求增加，供不應求。

自2020年COVID疫情以來，食物雜貨價格上漲約2成，這意味著價值100元食物雜貨現在售價是120元。

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