【美國大選】民主黨全國代表大會一連四天在芝加哥舉行（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

民主黨全國代表大會星期一開始一連四天在芝加哥拉開序幕,大會將於星期四正式提名,副總統賀錦麗代表民主黨競選下一屆美國總統。

民主黨全國代表大會星期一開始在芝加哥的聯合中心舉行,為期四天,多位民主黨重量級人物,包括總統拜登,和兩位前任總統奧巴馬和克林頓,將先後亮相,為賀錦麗站台。

消息指出,根據全國民調顯示,由於有越來越多年輕和少數族裔選民支持賀錦麗,因此大會的主題聚焦於“國家的未來”。

到星期四,賀錦麗就會正式接受提名為總統候選人,代表民主黨出馬競逐11月大選。

星期一,拜登與第一夫人Jill Biden在會場視察,拜登週一晚率先登場發言,他在大會上強調他過去三年半任期內的政績,並且表示,賀錦麗將會是延續他政績的最佳人選。

明尼蘇達州副州長Peggy Flanagan,以及加州聯邦眾議員 Maxine Water,週一在大會發言也都讚揚賀錦麗從政以來所取得的成就,有信心賀錦麗會當選總統。

預計有5萬人參加這次民主黨代表大會,週一知名民權領袖Jesse Jackson牧師上台領獎,大會表揚他一生的成就,獲得全場熱烈起立歡迎。

另外,賀錦麗突然現身大會,她讚揚並且感激總統拜登出色的領導和服務國家的精神,她又希望大家團結,為國家的未來而前進。

