【美國大選】民主黨全國代表大會一連四天在芝加哥舉行（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

民主黨全國代表大會星期一開始一連四天在芝加哥拉開序幕，大會將於星期四正式提名，副總統賀錦麗代表民主黨競選下一屆美國總統。

民主黨全國代表大會星期一開始在芝加哥的聯合中心舉行，為期四天，多位民主黨重量級人物，包括總統拜登，和兩位前任總統奧巴馬和克林頓，將先後亮相，為賀錦麗站台。

消息指出，根據全國民調顯示，由於有越來越多年輕和少數族裔選民支持賀錦麗，因此大會的主題聚焦於“國家的未來”。

到星期四，賀錦麗就會正式接受提名為總統候選人，代表民主黨出馬競逐11月大選。

星期一，拜登與第一夫人Jill Biden在會場視察，拜登週一晚率先登場發言，他在大會上強調他過去三年半任期內的政績，並且表示，賀錦麗將會是延續他政績的最佳人選。

明尼蘇達州副州長Peggy Flanagan，以及加州聯邦眾議員 Maxine Water，週一在大會發言也都讚揚賀錦麗從政以來所取得的成就，有信心賀錦麗會當選總統。

預計有5萬人參加這次民主黨代表大會，週一知名民權領袖Jesse Jackson牧師上台領獎，大會表揚他一生的成就，獲得全場熱烈起立歡迎。

另外，賀錦麗突然現身大會，她讚揚並且感激總統拜登出色的領導和服務國家的精神，她又希望大家團結，為國家的未來而前進。

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