【科技新聞】全美亞裔總商會將舉辦高峰會 人工智能成焦點

人工智能AI是未來科技的新趨勢,全美亞裔總商會(National ACE)9月初將舉辦中小企業高峰會,如何利用人工智能來幫助小商業的生意,成為峰會討論的重點。

全美亞裔總商會將在9月4日於南灣聖塔克拉拉會議中心舉辦中小企業高峰會,最主要的目的是幫助中小企業,尤其是年輕的創業者。

全美亞裔總商會會長董繼玲(Chiling Tong)說:「尤其是在疫情過後,許多政府的補助都沒有了,所以我們最主要的目的,就是希望中小企業借助這次的峰會,能夠知道怎麼樣去得到資金,怎麼樣取得到政府的合約,怎麼樣能夠得到撥款,怎麼樣能夠得到大公司的合約。」

峰會選在科技重鎮矽谷召開,也是結合高科技優勢,其中有三場座談,都和人工智能AI有關。

峰會主席陳鈞亞(C Y Chen)說:「怎麼樣運用AI在我們的商業上面,其中的主題有包括怎麼樣申請資金來幫助我們的生意,然後怎麼樣運用AI做我們的品牌,還有營運、公司的營運很多的方面,都運用AI的主題。」

根據商會數據,全美亞裔總商會在全美有約130個分會,幫助將近三百萬的亞裔中小企業,也長期獲得高科技公司贊助,例如Google、Microsoft和Meta等。

商會表示,這次特地選在矽谷舉辦峰會,也看準了高科技對小商業的幫助。

董繼玲說:「矽谷有很多很多成功的企業家,也有很多大的科技公司,所以我們是希望能夠幫助我們這些中小企業,跟這些大的公司有一個結合,讓他們將來得到更多合約的機會。」

峰會主席陳鈞亞透露,白天的論壇特別開闢一個年輕創業家獎學金獎項,讓年輕的創業家登記後,免費參加座談會,詳請可以上網到aapistrong.com查詢。

