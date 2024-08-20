【科技新聞】全美亞裔總商會將舉辦高峰會 人工智能成焦點

【KTSF 古琳嘉報導】

人工智能AI是未來科技的新趨勢，全美亞裔總商會（National ACE）9月初將舉辦中小企業高峰會，如何利用人工智能來幫助小商業的生意，成為峰會討論的重點。

全美亞裔總商會將在9月4日於南灣聖塔克拉拉會議中心舉辦中小企業高峰會，最主要的目的是幫助中小企業，尤其是年輕的創業者。

全美亞裔總商會會長董繼玲（Chiling Tong）說：「尤其是在疫情過後，許多政府的補助都沒有了，所以我們最主要的目的，就是希望中小企業借助這次的峰會，能夠知道怎麼樣去得到資金，怎麼樣取得到政府的合約，怎麼樣能夠得到撥款，怎麼樣能夠得到大公司的合約。」

峰會選在科技重鎮矽谷召開，也是結合高科技優勢，其中有三場座談，都和人工智能AI有關。

峰會主席陳鈞亞（C Y Chen）說：「怎麼樣運用AI在我們的商業上面，其中的主題有包括怎麼樣申請資金來幫助我們的生意，然後怎麼樣運用AI做我們的品牌，還有營運、公司的營運很多的方面，都運用AI的主題。」

根據商會數據，全美亞裔總商會在全美有約130個分會，幫助將近三百萬的亞裔中小企業，也長期獲得高科技公司贊助，例如Google、Microsoft和Meta等。

商會表示，這次特地選在矽谷舉辦峰會，也看準了高科技對小商業的幫助。

董繼玲說：「矽谷有很多很多成功的企業家，也有很多大的科技公司，所以我們是希望能夠幫助我們這些中小企業，跟這些大的公司有一個結合，讓他們將來得到更多合約的機會。」

峰會主席陳鈞亞透露，白天的論壇特別開闢一個年輕創業家獎學金獎項，讓年輕的創業家登記後，免費參加座談會，詳請可以上網到aapistrong.com查詢。

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