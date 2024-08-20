【全國新聞】美國邊境偷渡客數量7月降至4年來最低水平（視頻）

August 20, 2024 新聞, 全國消息

【KTSF 陳爍嘉報導】

拜登總統暫停南部邊境庇護申請的部份措施後，獲釋進入美國的非法移民人數大幅下降，7月份美國邊境偷渡客數量降至4年來最低水平。

6月初，拜登以過去幾年偷渡客的數量創紀錄為由，動用了一項行政權力，取消了大多數非法移民獲得美國庇護的資格，讓移民官員更容易驅逐非法入境的人。

拜登的命令生效後，美墨邊界偷渡客的人數持續數月下降趨勢加速。

根據CBS電視的報導，海關和邊境保護局的數據顯示，7月份美墨邊境偷渡客人數銳減至56400人，為近4年來的最低水平。

7月份邊境巡邏隊釋放了12000名無證移民，並通知他們到移民法庭出庭，這一數字低於6月份的28000人，也低於5月份庇護政策變更前的62000人。

2023年12月，在無證移民數量破紀錄的激增期間，邊境巡邏隊釋放了19.2萬名移民並給出上移民法庭的通知。

與此同時，進入快速驅逐程序的無證移民人數比例也大幅上升，這些程序使官員能夠迅速驅逐未申請庇護，或未通過庇護面談的近期偷渡客。

根據國土安全部的數據，自拜登的局部庇護申請禁令生效以來，已有超過10萬名無證移民被驅逐出境或遣返。

美國官員也將偷渡客人數的顯著下降，歸因於夏季氣溫上升，以及墨西哥鎮壓北上的無證移民。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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