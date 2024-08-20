【灣區新聞】舊金山聯合校區週一開課 上課時間推遲至9點半（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）聯合校區週一開課，本台記者去Marina初中看過。

舊金山聯合校區近5萬名學生放完了暑假，週一開學，對於小學升初中的學生來說，今天是大日子。

家長蔡小姐說：「他今天很緊張，很早起床，特別早，很早準備好，很早上學，比我還早，從來沒有這樣早起床，（他比你還興奮？）對。」

身為家長也難免會緊張。

蔡小姐說：「作為家長我有些緊張，希望他可以早點適應，認識新朋友，希望他健康成長。」

舊金山選民去年11月以大比數通過G提案，要求校區恢復在初中8年級教授代數，Marina初中是其中一間試點學校。

舊金山聯合校區總監Matt Wayne說：「我們很興奮能夠在初中恢復教授代數，Marina及其他初中在8年級提供代數課程，如果學生有興趣選修，我們也採用不同的試驗計劃，希望在三年內，所有學生有機會學習代數，如果他們願意的話。」

除了學習之外，學童的健康也很重要，Marina初中這個全新的廚房，為校內學生提供早餐和午餐，除了牛奶之外，週一還有全穀類bagel麵包，以及奶油乾酪。

這個耗資2800萬元的新廚房，經費來自2016年選民通過的學校公債提案，職員在這裡為全校區需要特殊餐點的學生預備膳食，包括對牛奶類食品過敏的學生。

這是一份火雞三文治，用素食麵包即是不含牛奶的麵包，校區僱用一間食品公司，將這些特殊餐點送到其他學校。

州府今個學年，繼續為全加州K-12年級公立學校的學生提供免費早餐和午餐。

另外，為了讓學童有足夠睡眠，舊金山校區現在的上課時間一律推遲到早上9點半。

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