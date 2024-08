【灣區新聞】舊金山聯合校區週一開課 上課時間推遲至9點半（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區週一開課,本台記者去Marina初中看過。

舊金山聯合校區近5萬名學生放完了暑假,週一開學,對於小學升初中的學生來說,今天是大日子。

家長蔡小姐說:「他今天很緊張,很早起床,特別早,很早準備好,很早上學,比我還早,從來沒有這樣早起床,(他比你還興奮?)對。」

身為家長也難免會緊張。

蔡小姐說:「作為家長我有些緊張,希望他可以早點適應,認識新朋友,希望他健康成長。」

舊金山選民去年11月以大比數通過G提案,要求校區恢復在初中8年級教授代數,Marina初中是其中一間試點學校。

舊金山聯合校區總監Matt Wayne說:「我們很興奮能夠在初中恢復教授代數,Marina及其他初中在8年級提供代數課程,如果學生有興趣選修,我們也採用不同的試驗計劃,希望在三年內,所有學生有機會學習代數,如果他們願意的話。」

除了學習之外,學童的健康也很重要,Marina初中這個全新的廚房,為校內學生提供早餐和午餐,除了牛奶之外,週一還有全穀類bagel麵包,以及奶油乾酪。

這個耗資2800萬元的新廚房,經費來自2016年選民通過的學校公債提案,職員在這裡為全校區需要特殊餐點的學生預備膳食,包括對牛奶類食品過敏的學生。

這是一份火雞三文治,用素食麵包即是不含牛奶的麵包,校區僱用一間食品公司,將這些特殊餐點送到其他學校。

州府今個學年,繼續為全加州K-12年級公立學校的學生提供免費早餐和午餐。

另外,為了讓學童有足夠睡眠,舊金山校區現在的上課時間一律推遲到早上9點半。

