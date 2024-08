【美國大選】希拉莉相信賀錦麗創歷史打破玻璃天花

【有線新聞】

民主黨全國代表大會首日另一焦點是曾經代表民主黨出選總統的前國務卿希拉莉致辭,她抨擊前對手共和黨的特朗普只關心自己,有信心她當年未能打破美國女性從政的「玻璃天花」,賀錦麗會做得到。

希拉莉再次站上民主黨全國代表大會的講台,她感謝拜登的貢獻及捍衛民主。

八年前,希拉莉是美國首位女性代表主要政黨角逐總統寶座,跟她對壘的亦是特朗普。

當年受到特朗普支持者攻擊,經常高叫要把她「鎖起來」,希拉莉批評這位罪名纏身的前對手,對賀錦麗重施說謊、嘲笑的手段,他眼裏只顧自己。

希拉莉說:「特朗普無視自己的審訊,醒來時發現締造了他自己的歷史,第一位身負34項重罪的總統候選人,而副總統賀錦麗坐在白宮戰情室。(鎖起他、鎖起他!)」

希拉莉讚揚賀錦麗有經驗、有遠見,自己當年未能打破女性從政的終極玻璃天花,相信賀錦麗可以創造歷史。

希拉莉說:「我們一起已製造了許多裂縫,在那最高最堅硬的玻璃天花上。今晚,我們距離終極打破它非常近。玻璃天花的另一邊,賀錦麗將舉手宣誓就任第47任美國總統。」

希拉莉呼籲民眾在未來70多天,更努力阻止特朗普重返白宮、危害國家法治和人民生活方式。

