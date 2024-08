【美國大選】美國民主黨全國代表大會揭幕 賀錦麗突破慣例現身致辭

【有線新聞】

美國民主黨全國代表大會揭幕,賀錦麗突破慣例現身致辭,感謝總統拜登過去的付出,拜登力挺賀錦麗,形容選擇她是職業生涯最正確決定,批評特朗普才是失敗者。

民主黨全國代表大會首日,總統候選人賀錦麗驚喜現身,她打破傳統、上台簡單致辭,並向總統拜登致敬,又呼籲在場人士放下分歧,說:「讓我們一起捍衛所相信的價值觀,請記住我們一起奮鬥,我們會勝選。」

首日大會焦點落在一個月前,宣布不接受民主黨提名,停止競逐連任的總統拜登,他由女兒艾殊利介紹登場時激動落淚。

拜登說 :「你們是否已準備為自由投票?你們是否已準備為民主和美國投票?容我發問:你們是否已準備投票給賀錦麗和沃爾茲。」

拜登形容,賀錦麗將會成為一位大家引以為傲的總統,比起對手特朗普,更能保障國民的自由和權利,說:「特朗普將會在2024年發現女性的能力。」

他又說特朗普曾經形容美國正面臨失敗的說法是錯誤,反指特朗普才是失敗者。

他回顧任內與賀錦麗合作在經濟、醫療等方面取得多項成就,又提到中國至今仍未能超越美國。

在與特朗普首場電視辯論後,連日面對黨內要求退選的壓力,拜登說從沒憎恨他們,說:「我的職業生涯犯了很多錯誤,但過去50年,我為你們做到最好跟你們很多人一樣,我全心全意地貢獻國家,我得到了過百萬次的祝福,得到人民支持作為回報,過去我很年輕就成為議員,因我當時未夠30歲,現時我年紀太大,不適宜繼續擔任總統,但我希望你們知道,我很感激你們一直的支持。」

拜登致辭後,賀錦麗夫婦等上台與他擁抱,拜登任期尚餘5個月,他稱自己會致力完成餘下工作並會成為賀錦麗的競選團隊的最佳競選人員。

