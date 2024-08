【灣區新聞】聖荷西發生兩起死亡車禍 行人和腳踏車騎士死亡（視頻）

【KTSF】

聖荷西週日發生兩起死亡車禍,分別造成一名行人、一名腳踏車騎士死亡。

第一宗發生在週日上午9時15分左右,出事地點位於Jackson Avenue夾Bambi Lane。

警方說,初步調查顯示,一名駕駛2019年雪弗蘭皮卡的男性司機,沿著Jackson Avenue向南行駛,撞上了一名原本向北行駛,但轉向駛入南行車道的腳踏車男騎士。

傷者送醫情況一度穩定,但下午3點35分左右宣告不治,司機留在現場並配合調查。

另一宗發生在昨晚10時31分左右,一名男士駕駛的2003年黑色賓士轎車,綠燈時北行Snell Avenue夾Capital Express交叉路口,撞上了一名在Snell過馬路女子,該名行人被送往當地醫院,傷重不治。

警方說,根據調查,該名女子是在紅燈的時候過馬路。

這兩起車禍是聖荷西今年第32及33宗死亡車禍,第12名行人死亡,兩起車禍目前都還在調查責任歸屬問題。

聖荷西道路是否不安全,警方表示,跟去年同期相比,今年的車禍次數並沒明顯增加,道路安全是共同責任。

聖荷西警局發言人Stacie Shih說:「一個都太多了,令人震驚的是,昨天就發生兩起,本月早些時候又發生更多,我們顯然希望看到這些數字下降,我們不想看到更多悲劇,我們不想讓更多的家庭哀傷,所以這是我們需要共同努力的事情。」

