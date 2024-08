【灣區新聞】奧克蘭華埠公寓大火 被迫撤離的災民面臨找房難題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭(屋崙)華埠的一棟公寓大樓,上週三遭到大火波及,導致大樓內所有居民都被迫撤離,至今仍有六人被安置在臨時收容所,受影響的災民主要都是華裔,有不少住戶正面對找房的困難。

奧克蘭華埠九街夾Madison街的這棟多單元公寓大樓,到週一仍留有大火摧殘的痕跡。

上星期三清晨5點半左右,消防當局接報前往該處公寓滅火,大火燒毀了整個三樓,有四個公寓單位受損,居民相信大火是由於附近一個垃圾收集箱著火,然後延燒到公寓大樓,不過消防當局仍在調查起火原因。

大火發生後所有住戶全數被疏散,電力也被切斷,紅十字會在附近八街的教堂設置收容所 。

紅十字會北美海岸區傳訊經理Martin Gagliano說:「我們提供他們食物,讓他們住在收容所,我們也幫他們聯絡我們地方夥伴,得到資源和資源網絡,這樣他們可以得到社區協助。」

除了紅十字會,慈濟北加州奧克蘭聯絡處志工也投入救助行列,並提供毛毯和熱食給收容所內的災民。

根據慈濟志工,這棟大樓共有31戶的住戶,目前已經聯繫上該公寓的24戶家庭共52人,向他們發放現金儲值卡應急,其中有50人都是華裔居民。

目前已有二十多個單位住戶向紅十字會登記尋求協助,有些住戶已經找到臨時住處,離開收容所,至今仍有六人還在收容所內。

Gagliano說:「現在他們在探索住房選擇,我們將他們和社區夥伴連結上,讓他們找地方住,或是未來他們還有其他的需求,在接下幾天或幾個月。」

高先生住在這裡十一年了,回憶起當時的情況餘悸猶存,不過當務之急是要找到新的租屋處。

受大火影響的住戶高先生說:「打算就是紅十字會配合我們,想辦法自己出去租房子住。」

不過這並非易事,有慈濟志工透露,陪同找房子的情況顯示,不是距離華埠太遠,就是租金太貴,會持續協助有需要的住戶,找到理想的地方。

高先生希望還能搬回這棟大樓。

高先生說:「不知道,我想都沒想到會發生這麼大件事,(對你是不是很大的打擊?)當然打擊大啦,大家都希望房東快點修好,搬回來住。」

慈濟也還在試圖聯繫剩下的住戶,會繼續提供幫助。

另外有關注人士Chijen Huang在眾籌網站GoFundMe發起捐款活動,希望幫助受大火影響的住戶,在食物、臨時住房以及基本生活等相關的需求,詳情可點擊:https://www.gofundme.com/f/support-tzu-chis-global-compassion-efforts

