【灣區新聞】奧克蘭華埠公寓大火 被迫撤離的災民面臨找房難題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭（屋崙）華埠的一棟公寓大樓，上週三遭到大火波及，導致大樓內所有居民都被迫撤離，至今仍有六人被安置在臨時收容所，受影響的災民主要都是華裔，有不少住戶正面對找房的困難。

奧克蘭華埠九街夾Madison街的這棟多單元公寓大樓，到週一仍留有大火摧殘的痕跡。

上星期三清晨5點半左右，消防當局接報前往該處公寓滅火，大火燒毀了整個三樓，有四個公寓單位受損，居民相信大火是由於附近一個垃圾收集箱著火，然後延燒到公寓大樓，不過消防當局仍在調查起火原因。

大火發生後所有住戶全數被疏散，電力也被切斷，紅十字會在附近八街的教堂設置收容所 。

紅十字會北美海岸區傳訊經理Martin Gagliano說：「我們提供他們食物，讓他們住在收容所，我們也幫他們聯絡我們地方夥伴，得到資源和資源網絡，這樣他們可以得到社區協助。」

除了紅十字會，慈濟北加州奧克蘭聯絡處志工也投入救助行列，並提供毛毯和熱食給收容所內的災民。

根據慈濟志工，這棟大樓共有31戶的住戶，目前已經聯繫上該公寓的24戶家庭共52人，向他們發放現金儲值卡應急，其中有50人都是華裔居民。

目前已有二十多個單位住戶向紅十字會登記尋求協助，有些住戶已經找到臨時住處，離開收容所，至今仍有六人還在收容所內。

Gagliano說：「現在他們在探索住房選擇，我們將他們和社區夥伴連結上，讓他們找地方住，或是未來他們還有其他的需求，在接下幾天或幾個月。」

高先生住在這裡十一年了，回憶起當時的情況餘悸猶存，不過當務之急是要找到新的租屋處。

受大火影響的住戶高先生說：「打算就是紅十字會配合我們，想辦法自己出去租房子住。」

不過這並非易事，有慈濟志工透露，陪同找房子的情況顯示，不是距離華埠太遠，就是租金太貴，會持續協助有需要的住戶，找到理想的地方。

高先生希望還能搬回這棟大樓。

高先生說：「不知道，我想都沒想到會發生這麼大件事，（對你是不是很大的打擊？）當然打擊大啦，大家都希望房東快點修好，搬回來住。」

慈濟也還在試圖聯繫剩下的住戶，會繼續提供幫助。

另外有關注人士Chijen Huang在眾籌網站GoFundMe發起捐款活動，希望幫助受大火影響的住戶，在食物、臨時住房以及基本生活等相關的需求，詳情可點擊：https://www.gofundme.com/f/support-tzu-chis-global-compassion-efforts

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。