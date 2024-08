【灣區新聞】Alameda縣府與中醫師合作 提升亞裔對精神健康的注意

【KTSF 黃恩光報導】

華裔一般比較含蓄內斂,不會主動談到精神健康的問題,東灣Alameda縣政府現在與社區機構以及中醫師合作,透過針灸、中藥和氣功,提升華裔及亞裔人士對自己精神健康的注意。

每個月第三個星期一,在Fremont Lake Elizabeth樂齡中心這裡,都舉行「開心養生」健康小組,有中醫、針灸師看診。

亞裔居民Arun說:「我聽說過針灸但從來沒有試過,我很興奮來這裡見他們,醫生們很專業,對我很有益,所以我會繼續下去。」

Alameda縣行為健康部門副局長袁雅烈(Eric Yuan)發現,亞裔和華裔很少關注自己的精神健康,所以他想到,用亞裔所熟悉的治療方法,例如中藥、針灸和做氣功,讓病人很自然地注意自己的全人健康。

袁雅烈說:「這服務太多人喜歡,由中醫開始一個很自然的治療,接著下來他們訴說自己的心事,我們也可以給他們精神輔導,這個中西合璧的模式,我覺得是很成功的模式。」

Gloria從前在中國時是西醫,她現在參加了「開心養生」健康小組,接受這裡的服務。

Gloria說:「心情好身體也會好,大家都知道老年人有許多身體健康的問題,會影響到情緒,所以在這裡你感覺到沒有這樣大的壓力。」

中醫師Harry Ding說:「這是一個比較新的方式,我們希望透過針灸消除大家對精神健康的一些誤解,我們希望通過針灸讓病人知道,你除了通過針灸推拿來康復之外,也可以試試去找心理醫生,這個服務與縣政府合作。」

縣政府提供的這項健康服務是免費的,反應踴躍,社區醫療機構希望與縣政府合作,未來將服務擴展到東灣Newark和Union City。

「開心養生」健康小組每月第一個星期一在South Fremont樂齡中心舉行,每個月第三個星期一在Lake Elizabeth樂齡中心舉行。

詳情可直接打電話到這兩個中心查詢,Lake Elizabeth樂齡中心電話:510- 790-6600,South Fremont樂齡中心電話:510-742-7540。

