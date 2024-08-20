【灣區新聞】Alameda縣府與中醫師合作 提升亞裔對精神健康的注意

【KTSF 黃恩光報導】

華裔一般比較含蓄內斂，不會主動談到精神健康的問題，東灣Alameda縣政府現在與社區機構以及中醫師合作，透過針灸、中藥和氣功，提升華裔及亞裔人士對自己精神健康的注意。

每個月第三個星期一，在Fremont Lake Elizabeth樂齡中心這裡，都舉行「開心養生」健康小組，有中醫、針灸師看診。

亞裔居民Arun說：「我聽說過針灸但從來沒有試過，我很興奮來這裡見他們，醫生們很專業，對我很有益，所以我會繼續下去。」

Alameda縣行為健康部門副局長袁雅烈（Eric Yuan）發現，亞裔和華裔很少關注自己的精神健康，所以他想到，用亞裔所熟悉的治療方法，例如中藥、針灸和做氣功，讓病人很自然地注意自己的全人健康。

袁雅烈說：「這服務太多人喜歡，由中醫開始一個很自然的治療，接著下來他們訴說自己的心事，我們也可以給他們精神輔導，這個中西合璧的模式，我覺得是很成功的模式。」

Gloria從前在中國時是西醫，她現在參加了「開心養生」健康小組，接受這裡的服務。

Gloria說：「心情好身體也會好，大家都知道老年人有許多身體健康的問題，會影響到情緒，所以在這裡你感覺到沒有這樣大的壓力。」

中醫師Harry Ding說：「這是一個比較新的方式，我們希望透過針灸消除大家對精神健康的一些誤解，我們希望通過針灸讓病人知道，你除了通過針灸推拿來康復之外，也可以試試去找心理醫生，這個服務與縣政府合作。」

縣政府提供的這項健康服務是免費的，反應踴躍，社區醫療機構希望與縣政府合作，未來將服務擴展到東灣Newark和Union City。

「開心養生」健康小組每月第一個星期一在South Fremont樂齡中心舉行，每個月第三個星期一在Lake Elizabeth樂齡中心舉行。

詳情可直接打電話到這兩個中心查詢，Lake Elizabeth樂齡中心電話：510- 790-6600，South Fremont樂齡中心電話：510-742-7540。

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