【全國新聞】FDA最快下週批准更新版本的COVID疫苗

隨著全美正經歷另一波相當嚴重的COVID病毒感染潮之際,據報聯邦食品及藥物管理局(FDA)最快下週批准更新版本的COVID疫苗。

新版COVID疫苗一旦獲得批准,會比去年同期更早上市,去年是在9月中推出新版加強針,目前疫苗更新顯得非常重要,原因是全國COVID病例大幅增加,是過去兩年來感染率最高。

雖然住院率和死亡率均有所上升,但仍遠低於前幾年疫情期間的水平。

目前流行的FLiRT病毒株,當中的KP.3.11佔病例近28%,同一家族的KP3就佔二成,此外還有K P2及K P2.3的病例,K P2還有更強大能力躲避疫苗抗體。

Flirt家族取代J N.1成為主流,但J N.1家族的病毒株衍生的LB.1也正在興起,目前佔病例近17%,傳染的勢頭也越來越強勁。

衛生專家指出,這些新的變種病毒株也有強大的傳染力,但危險性就低於之前疫情的家族前輩。

Flirt與J N1引起的症狀概括有11種,包括發燒發冷、喉嚨痛、頭痛、鼻塞、流鼻涕、呼吸困難、反胃作嘔、腹瀉、肌肉疼痛、疲倦,以及間中會有味覺嗅覺失靈。

接種疫苗是預防感染的主要途徑,至5月為止,只有不到四分一的美國成年人接種了去年更新版疫苗,Pfizer和Moderna藥廠表示,他們的疫苗在FDA批准後的數天內,即可供應給民眾接種。

由於使用了不同的技術,Novavax的疫苗則需要更多的時間生產,會稍後才會推出市埸。

這些更新版本的新疫苗,主要針對Omicron變異株的新變種,聯邦疾控中心(CDC)建議,所有六個月以上的人,都應接種更新版的COVID和流感疫苗。

