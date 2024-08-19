【全國新聞】FDA最快下週批准更新版本的COVID疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著全美正經歷另一波相當嚴重的COVID病毒感染潮之際，據報聯邦食品及藥物管理局（FDA）最快下週批准更新版本的COVID疫苗。

新版COVID疫苗一旦獲得批准，會比去年同期更早上市，去年是在9月中推出新版加強針，目前疫苗更新顯得非常重要，原因是全國COVID病例大幅增加，是過去兩年來感染率最高。

雖然住院率和死亡率均有所上升，但仍遠低於前幾年疫情期間的水平。

目前流行的FLiRT病毒株，當中的KP.3.11佔病例近28%，同一家族的KP3就佔二成，此外還有K P2及K P2.3的病例，K P2還有更強大能力躲避疫苗抗體。

Flirt家族取代J N.1成為主流，但J N.1家族的病毒株衍生的LB.1也正在興起，目前佔病例近17%，傳染的勢頭也越來越強勁。

衛生專家指出，這些新的變種病毒株也有強大的傳染力，但危險性就低於之前疫情的家族前輩。

Flirt與J N1引起的症狀概括有11種，包括發燒發冷、喉嚨痛、頭痛、鼻塞、流鼻涕、呼吸困難、反胃作嘔、腹瀉、肌肉疼痛、疲倦，以及間中會有味覺嗅覺失靈。

接種疫苗是預防感染的主要途徑，至5月為止，只有不到四分一的美國成年人接種了去年更新版疫苗，Pfizer和Moderna藥廠表示，他們的疫苗在FDA批准後的數天內，即可供應給民眾接種。

由於使用了不同的技術，Novavax的疫苗則需要更多的時間生產，會稍後才會推出市埸。

這些更新版本的新疫苗，主要針對Omicron變異株的新變種，聯邦疾控中心（CDC）建議，所有六個月以上的人，都應接種更新版的COVID和流感疫苗。

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