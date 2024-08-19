【灣區新聞】台灣國民黨主席朱立倫到訪舊金山 闡述國民黨的親美政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自台灣的國民黨主席朱立倫16日到訪舊金山華埠，除了拜訪多個傳統僑社，也出席國民黨駐美總支部活動，他向媒體闡述了國民黨的親美政策，以及如何在美中台角力中取得平衡。

舊金山華埠週五很熱鬧，在兩隻舞獅帶隊下，國民黨主席朱立倫率領國民黨多位幹部，從駐美總支部所在的國父紀念館出發，浩浩蕩蕩走訪多個傳統僑社，包括拜會合和總會館，並前往中華民國國父孫中山先生曾經下榻過的五洲洪門致公總堂，緬懷孫中山的革命事蹟與抱負。

他上午出席國民黨駐美總支部，慶祝國民黨130年黨慶及幹部研習時，特別有感而發。

朱立倫說：「走進駐美總支部、國父紀念館，每一位心中都是有總理，永遠都是以總理信徒，作為我們最大驕傲，這就是我們中心理念，我們都是孫中山的信徒，我們永遠是總理的追隨者。」

朱立倫以孫中山先生所說的革命尚未成功，同志仍須努力，期勉國民黨繼續推動改革，又說今年是國民黨建黨130週年，各地都會舉辦大型黨慶活動，以舊金山為起點展開黨慶，格外具有意義。

朱立倫受訪時，強調國民黨的親美、友日、和中政策，也說明此行訪美的重點。

朱立倫說：「親美、友日、和中，本來就是我們國民黨重要的路線，我們跟美方也是保持密切的關係，當然這次我們除了在舊金山，今天下午也會跟美國重要的學界一些領袖，在史丹福大學有一個座談會，另外，我們明天要參加全美的台灣同鄉聯誼會，這是來自美國各地僑界的朋友，我們希望感謝他們過去對國民黨的支持，也希望繼續給我們國民黨鞭策和鼓勵。」

目前正值美國總統大選升溫階段，國民黨先前曾派五位代表出席共和黨全國代表大會，下週一也同樣會派五位代表，出席民主黨的全國代表大會，不過在親美與和中之間，國民黨要如何取得平衡？

朱立倫說：「我們跟兩黨都保持長期密切的聯繫跟友誼，也讓大家深刻的理解我們親美的路線，另外，我們對於兩岸關係，國民黨是希望維護區域的安定，能夠促進兩岸的和平，這相信跟美方的立場是一致的，透過交流對話，而不是交惡對抗造成區域的危機，這是國民黨最重要的目標。」

朱立倫暢談國民黨的對美政策，不過當被媒體問到，對於近期柯文哲備受關注的政治獻金案，會不會影響民眾黨跟國民黨之間的合作，朱立倫則避而不答。

為了不模糊訪美焦點，朱立倫對於台灣政治議題一概不回應，這次與他同行到灣區的，還有國民黨首位女性組發會主任許宇甄、國民黨海外部主任陳以信，以及國民黨駐美代表秦日新。

朱立倫下午還前往史丹福大學，與研究台灣議題的學者交流，晚上與矽谷高科技界人士餐敘，17日一早便飛往德州休斯敦，出席全美台灣同鄉聯誼會活動。

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