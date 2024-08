【灣區新聞】台灣國民黨主席朱立倫到訪舊金山 闡述國民黨的親美政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

來自台灣的國民黨主席朱立倫16日到訪舊金山華埠,除了拜訪多個傳統僑社,也出席國民黨駐美總支部活動,他向媒體闡述了國民黨的親美政策,以及如何在美中台角力中取得平衡。

舊金山華埠週五很熱鬧,在兩隻舞獅帶隊下,國民黨主席朱立倫率領國民黨多位幹部,從駐美總支部所在的國父紀念館出發,浩浩蕩蕩走訪多個傳統僑社,包括拜會合和總會館,並前往中華民國國父孫中山先生曾經下榻過的五洲洪門致公總堂,緬懷孫中山的革命事蹟與抱負。

他上午出席國民黨駐美總支部,慶祝國民黨130年黨慶及幹部研習時,特別有感而發。

朱立倫說:「走進駐美總支部、國父紀念館,每一位心中都是有總理,永遠都是以總理信徒,作為我們最大驕傲,這就是我們中心理念,我們都是孫中山的信徒,我們永遠是總理的追隨者。」

朱立倫以孫中山先生所說的革命尚未成功,同志仍須努力,期勉國民黨繼續推動改革,又說今年是國民黨建黨130週年,各地都會舉辦大型黨慶活動,以舊金山為起點展開黨慶,格外具有意義。

朱立倫受訪時,強調國民黨的親美、友日、和中政策,也說明此行訪美的重點。

朱立倫說:「親美、友日、和中,本來就是我們國民黨重要的路線,我們跟美方也是保持密切的關係,當然這次我們除了在舊金山,今天下午也會跟美國重要的學界一些領袖,在史丹福大學有一個座談會,另外,我們明天要參加全美的台灣同鄉聯誼會,這是來自美國各地僑界的朋友,我們希望感謝他們過去對國民黨的支持,也希望繼續給我們國民黨鞭策和鼓勵。」

目前正值美國總統大選升溫階段,國民黨先前曾派五位代表出席共和黨全國代表大會,下週一也同樣會派五位代表,出席民主黨的全國代表大會,不過在親美與和中之間,國民黨要如何取得平衡?

朱立倫說:「我們跟兩黨都保持長期密切的聯繫跟友誼,也讓大家深刻的理解我們親美的路線,另外,我們對於兩岸關係,國民黨是希望維護區域的安定,能夠促進兩岸的和平,這相信跟美方的立場是一致的,透過交流對話,而不是交惡對抗造成區域的危機,這是國民黨最重要的目標。」

朱立倫暢談國民黨的對美政策,不過當被媒體問到,對於近期柯文哲備受關注的政治獻金案,會不會影響民眾黨跟國民黨之間的合作,朱立倫則避而不答。

為了不模糊訪美焦點,朱立倫對於台灣政治議題一概不回應,這次與他同行到灣區的,還有國民黨首位女性組發會主任許宇甄、國民黨海外部主任陳以信,以及國民黨駐美代表秦日新。

朱立倫下午還前往史丹福大學,與研究台灣議題的學者交流,晚上與矽谷高科技界人士餐敘,17日一早便飛往德州休斯敦,出席全美台灣同鄉聯誼會活動。

版權所有,不得轉載。