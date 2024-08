【有線新聞】

美國副總統賀錦麗出席競選活動時,承諾會降低通脹和家庭負擔。

賀錦麗星期五到搖擺州份北卡羅來納州拉票,她提到必須強化中產階層才能壯大美國,指現時的物價太高,承諾如果當選將致力降低生活成本。

她支持以聯邦命令禁止哄抬食物價格的建議,亦會為首次置業人士提供稅務優惠以及向有新生嬰兒的家庭提供補貼等。

她批評特朗普向進口貨品徵收關稅的做法只會導致物價上升,損害美國人利益。共和黨就批評賀錦麗提出的置業優惠將會刺激樓價和通脹。

