【財經新聞】美國7月零售銷售按月升一個百分點

【KTSF】

聯邦商務部最新的數據顯示,7月份美國的零售銷售按月升了一個百分點,扭轉6月份放緩的形勢,美股三大指數隨即應聲大幅上升。

7月份的零售數據顯示,美國消費者繼續花錢購買汽車家用電器及家具,當中汽車銷售的業績一枝獨秀,但其他行業,包括餐飲、酒吧、百貨、雜貨、家具、電器、電子及保健產品也都報佳音。

零售巨頭Walmart公佈收益好過預期,並看好下半年的業務前景,反映美國經濟受高利率衝擊下,仍保持活力,並未出現衰退。

加上7月份首次申領失業金的人數也低於預期,這一連串的好消息令股市應聲上揚,三大主要指數以及Russell 2000分別升1.4到2.45%。

但有分析指出,物價高漲仍然是美國選民最關注的議題,當中的食物價格雖然比起疫情期間有所下降,但仍然很貴,令很多人都有“買不起”的感覺。

這種感覺對拜登政府不利,換言之對賀錦麗的選情會有衝擊。

特朗普陣營最新的造勢宣傳,就強調要令美國民眾「買得起」,「負擔得起」,承諾當選後會馬上用盡方法終止通貨膨脹,當中的重點是重新實現能源自主,因為農業產業鏈與交通運輸,都依靠天然氣及柴油燃料,而能源不開發、不自主,是推高生產成本的主要原因。

特朗普陣營也強調,要讓製造業回歸美國,支撐美國經濟發展,他們也質疑拜登與賀錦麗執政期間,為何不能控制通貨膨脹。

特朗普說:「有消息指賀錦麗提議共產黨式價格控制,她想控制物價,若行得通,我就附和那兩位,但行不通呀,影響與效果都正好相反,引致食物短缺、配給、飢餓,更戲劇化的通脹。」

對於特朗普攻擊拜登的《通脹下降法例》,行不通只會加劇通貨膨脹,拜登週四回應說:「美國經濟持續運作,因為我們所有通過的立法都奏效,萬一你沒注意,經濟奏效。」

賀錦麗陣營表示,本星期內會公佈他們的經濟綱領,一般認為賀錦麗會試圖將食品昂貴歸咎於大企業的抬哄價格,比如Kroger與Albertson合併,是令食品價格上漲的原因之一。

消息指,賀錦麗因此會主張聯邦立法禁止抬價。

此外,賀錦麗與拜登同台造勢,也會提到壓抑藥物價格的問題。

拜登上台後,在2021年碰上COVID疫情,令國際航運成本急劇上升令物價飛漲,到2022年就因為俄烏戰爭爆發,而令能源價格飛漲,造成通貨膨脹失控,到2023年10月以哈戰爭,影響所及也門的胡提武裝大舉攻擊紅海商船,造成國際航運成本再次上揚,推動能源與物價升高。

