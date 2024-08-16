【財經新聞】美國7月零售銷售按月升一個百分點

August 16, 2024 新聞, 財經新聞

【KTSF】

聯邦商務部最新的數據顯示，7月份美國的零售銷售按月升了一個百分點，扭轉6月份放緩的形勢，美股三大指數隨即應聲大幅上升。

7月份的零售數據顯示，美國消費者繼續花錢購買汽車家用電器及家具，當中汽車銷售的業績一枝獨秀，但其他行業，包括餐飲、酒吧、百貨、雜貨、家具、電器、電子及保健產品也都報佳音。

零售巨頭Walmart公佈收益好過預期，並看好下半年的業務前景，反映美國經濟受高利率衝擊下，仍保持活力，並未出現衰退。

加上7月份首次申領失業金的人數也低於預期，這一連串的好消息令股市應聲上揚，三大主要指數以及Russell 2000分別升1.4到2.45%。

但有分析指出，物價高漲仍然是美國選民最關注的議題，當中的食物價格雖然比起疫情期間有所下降，但仍然很貴，令很多人都有“買不起”的感覺。

這種感覺對拜登政府不利，換言之對賀錦麗的選情會有衝擊。

特朗普陣營最新的造勢宣傳，就強調要令美國民眾「買得起」，「負擔得起」，承諾當選後會馬上用盡方法終止通貨膨脹，當中的重點是重新實現能源自主，因為農業產業鏈與交通運輸，都依靠天然氣及柴油燃料，而能源不開發、不自主，是推高生產成本的主要原因。

特朗普陣營也強調，要讓製造業回歸美國，支撐美國經濟發展，他們也質疑拜登與賀錦麗執政期間，為何不能控制通貨膨脹。

特朗普說：「有消息指賀錦麗提議共產黨式價格控制，她想控制物價，若行得通，我就附和那兩位，但行不通呀，影響與效果都正好相反，引致食物短缺、配給、飢餓，更戲劇化的通脹。」

對於特朗普攻擊拜登的《通脹下降法例》，行不通只會加劇通貨膨脹，拜登週四回應說：「美國經濟持續運作，因為我們所有通過的立法都奏效，萬一你沒注意，經濟奏效。」

賀錦麗陣營表示，本星期內會公佈他們的經濟綱領，一般認為賀錦麗會試圖將食品昂貴歸咎於大企業的抬哄價格，比如Kroger與Albertson合併，是令食品價格上漲的原因之一。

消息指，賀錦麗因此會主張聯邦立法禁止抬價。

此外，賀錦麗與拜登同台造勢，也會提到壓抑藥物價格的問題。

拜登上台後，在2021年碰上COVID疫情，令國際航運成本急劇上升令物價飛漲，到2022年就因為俄烏戰爭爆發，而令能源價格飛漲，造成通貨膨脹失控，到2023年10月以哈戰爭，影響所及也門的胡提武裝大舉攻擊紅海商船，造成國際航運成本再次上揚，推動能源與物價升高。

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