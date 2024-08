【KTSF 黃恩光報導】

南灣Cupertino聯合校區週四開課,校區的選民今年11月需要投票表決一項公債提案。

小朋友放了兩個多月的暑假,週四開始上學,心情難免緊張,要緊握著家長的手。

Cupertino聯合校區有十多間小學和四間初中,學校分佈在Cupertino、Los Altos、聖荷西、Santa Clara、Saratoga和Sunnyvale,這個校區發起公債提案,今年11月選民會投票表決是否同意發行3億4千7百萬元公債,用來改善學校的基本設施,例如修補學校漏水的屋頂,擴展STEM課程的資源,以及增加課後活動。

如果選民通過的話,物業估值每10萬元會增加21元物業稅,即是每100萬元徵收210元,校區希望公債每年產生2330萬元資金。

