聯邦檢察官宣布向5人提出起訴,他們涉嫌和演員Matthew Perry上年於家中暴斃一案有關,5名被告中包括兩名醫生,和Perry的私人助理。

在2023年10月,53歲男演員Matthew Perry被發現暴斃於洛杉磯市的寓所中,當時他在按摩浴缸內,面部朝下。

法醫驗屍後判定Perry的死亡為意外,但指出過渡服用氯胺酮是致死的主要原因。

經調查後探員發現了一個地下毒品銷售網絡,5人被控向Perry提供氯胺酮。

根據法庭文件,5人之中,已經有3人與控方達成認罪協議,另外兩人否認控罪。

