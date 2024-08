【國際新聞】颶風Ernesto逼近百慕達 美國東南部沿岸發巨浪警告

【KTSF 張擎鳳報導】

颶風Ernesto逼近百慕達,風暴還未到,但外圍強勁的風力,週五下午已開始影響當地,連美國東南部沿岸都發出警告。

Ernesto威力增強至颶風前吹襲波多黎各,和美屬維京群島登陸,當時風眼從未登陸,但風暴的強風和大雨,導致數十萬人沒電力供應。

波多黎各商家說:「這真的很難,這對我們、我們的日常生活,以及我們這些做生意的人來說,都很困難,我在多拉多,但代表我們波多黎各所有人,每個人都在受苦,他們的銀包受到損害。」

預測颶風風眼將於週六移動到百慕達附近或上空,但颶風帶來的強勁陣風和傾盆大雨會更早出現。

國家颶風中心總監Michael Brennan說:「接著下來的一段時間內,颶風Ernesto將為百慕達帶來危險的強風、大量降雨,並且可能會導致洪水氾濫和風暴潮。」

雖然Ernesto距離美國東岸有一段距離,但國家颶風中心警告東岸民眾,本週末Ernesto將帶來巨浪和危險的離岸流。

Brennan說:「會有危險的巨浪和離岸流,在美國東南海岸的大部分地區、南北卡州海岸、喬治亞州,一直到佛州東部海岸的大部分地區。」

即使是游泳能力非常強的人,離岸流也會讓他們筋疲力盡,根據國家氣象局的數據,今年以來美國及其領土至少有29人在死於離岸流。

