【國際新聞】颶風Ernesto逼近百慕達 美國東南部沿岸發巨浪警告

【KTSF 張擎鳳報導】

颶風Ernesto逼近百慕達，風暴還未到，但外圍強勁的風力，週五下午已開始影響當地，連美國東南部沿岸都發出警告。

Ernesto威力增強至颶風前吹襲波多黎各，和美屬維京群島登陸，當時風眼從未登陸，但風暴的強風和大雨，導致數十萬人沒電力供應。

波多黎各商家說：「這真的很難，這對我們、我們的日常生活，以及我們這些做生意的人來說，都很困難，我在多拉多，但代表我們波多黎各所有人，每個人都在受苦，他們的銀包受到損害。」

預測颶風風眼將於週六移動到百慕達附近或上空，但颶風帶來的強勁陣風和傾盆大雨會更早出現。

國家颶風中心總監Michael Brennan說：「接著下來的一段時間內，颶風Ernesto將為百慕達帶來危險的強風、大量降雨，並且可能會導致洪水氾濫和風暴潮。」

雖然Ernesto距離美國東岸有一段距離，但國家颶風中心警告東岸民眾，本週末Ernesto將帶來巨浪和危險的離岸流。

Brennan說：「會有危險的巨浪和離岸流，在美國東南海岸的大部分地區、南北卡州海岸、喬治亞州，一直到佛州東部海岸的大部分地區。」

即使是游泳能力非常強的人，離岸流也會讓他們筋疲力盡，根據國家氣象局的數據，今年以來美國及其領土至少有29人在死於離岸流。

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