【KTSF】

根據加州就業發展局公布的最新數據,灣區僱主在7月削減數千個工作職位,顯示科技業裁員潮的影響,已開始浮現在灣區的就業市場。

灣區7月流失3,400個工作職位,是連續兩個月錄得職位下跌。

而7月流失最多工作職位的地區是南灣和舊金山(三藩市)—San Mateo都會區,南灣上月流失1,300個工作職位,舊金山—San Mateo都會區流失2千個工作職位,這兩個地區都是科技業重鎮。

東灣則新增300個工作職位,顯示Alameda縣與Contra Costa縣的職位增長放緩。

而在整個加州,7月新增21,100個工作職位,是連續5個月錄得上漲。

加州7月的失業率維持在5.2%,但較2022年8月的3.8%相比則顯著升高,該月的失業率是加州有紀錄以來最低。

