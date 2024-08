[KTSF】

很多迪士尼超級粉絲和網上媒體作家,都投訴在迪士尼樂園度假的費用太貴,因此迪士尼決定推出更多不同類型的門票供顧客選擇。

除了增加門票種類之外,迪士尼亦會在現有各種的景點上,加入全新的卡通遊行和表演,務求讓顧客此行值回票價。

迪士尼樂園及度假村董事長Josh D’amaro表示,迪士尼將盡可能提供更多的便利和靈活性給顧客,例如是較便宜的門票,和適用於渡假村「超值季度」優惠,讓預算比較緊的家庭都有機會來樂園遊玩。

同時迪士尼本星期宣布將會投資超過600億美元,在園內增設大量新景點和遊樂設施,其中包括將復仇者聯盟的園區規模擴大一倍,增設一個以迪士尼反派角色為主題的新樂園,並在奧蘭多市的何里活影城開設首個懸浮過山車。

