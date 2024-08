【KTSF 張擎鳳報導】

大家可能又要考慮重新戴上口罩,使用空氣淨化機及再次準備檢測盒,因為全美正經歷另一波相當嚴重的COVID新冠病毒感染潮。

全美的COVID確診個案正在激增,聯邦疾控中心(CDC)自2022年1月以來,開始追蹤廢水中的COVID病毒水平,週五CDC會更公布最新的數據。

衛生專家預計,病毒量將會是近兩年來夏季高峰期的最高。

原因是人群免疫下降和出現三種新的COVID變種病毒,導致確診個案上升。

研究人員相信,新的變種病毒經過多次的突變,有能力擺脫目前的抗體。

各位家長亦要注意,隨著全國各地校區陸續開學,學生重返學校後,COVID確診個案也不斷增加。

有專家亦引述消息指,改良版對抗新型病毒株的Pfizer Moderna和Novavax疫苗,相信將於幾星期內面世。

