【灣區新聞】Burlingame意大利餐廳推9.99元任食自助餐（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame一間意大利餐廳推出午餐9.99元任食自助餐，背後的原因是甚麼呢？

位於Burlingame Ave上的Sapore Italiano意大利餐廳，週四中午高朋滿座，很多都是銀髮族來光顧。

老闆Elio D’Urzo在San Mateo縣參事David Canepa陪同下宣布，即日起周一到週五，中午到兩點午餐任食自助餐9.99元一位。

Canepa說：「所以我們做了全縣的調查，45%的居民感到孤獨，這涵蓋了從年輕人到成年人，當你看聖馬刁縣時，我們是美國老年人的家，我們有些人靠固定收入過活，可能房子是唯一的資產，收入會波動，所以在你20幾歲、30幾歲、40幾歲、50多歲的時候，你可能能夠真正賺到大錢，也可能賺不到。」

老闆Elio 90年代從意大利移民來美，當年身無分文，現在在灣區已經有三間餐館。

他表示，在疫情期間，因打球認識了許多長者，發現他們退休的收入追不上物價的上漲，很多老人其實很孤單，原先是希望藉由午餐優惠，鼓勵老人跟年輕人一起用餐，建立跨世代的聯繫，改善孤獨老人的心理健康問題，現在任何人這個時間來用餐，都可享用任食的優惠，他希望能夠把這個餐廳，營造成意大利廣場的概念，讓大家有地方可以一塊聊天吃飯。

Elio說：「我發現沒有一個地方可以閒逛聚首，你知道像在意大利，我們有廣場，每個人都說去廣場，在那裏碰面，你不需買吃的，不需要做任何事，就是閒聊逛逛，你喝杯咖啡，可以談論別人是非，我們就是這樣做，相互支持，小小的廣場，我告訴這些人，大家相互認識，一進門就打招呼。」

老顧客Judy Jingiria說，疫情後很多老人家仍不敢出門，但這裡可以給大家帶來溫暖。

Jingiria說：「這是件好事，很多我們老人家很戀家，他們會出來的，享受這麼便宜美食，太棒了。」

老闆表示，在物價高漲的灣區，希望這個午餐9.99元任食優惠，能夠持續到年底。

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