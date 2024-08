【灣區新聞】Burlingame意大利餐廳推9.99元任食自助餐（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame一間意大利餐廳推出午餐9.99元任食自助餐,背後的原因是甚麼呢?

位於Burlingame Ave上的Sapore Italiano意大利餐廳,週四中午高朋滿座,很多都是銀髮族來光顧。

老闆Elio D’Urzo在San Mateo縣參事David Canepa陪同下宣布,即日起周一到週五,中午到兩點午餐任食自助餐9.99元一位。

Canepa說:「所以我們做了全縣的調查,45%的居民感到孤獨,這涵蓋了從年輕人到成年人,當你看聖馬刁縣時,我們是美國老年人的家,我們有些人靠固定收入過活,可能房子是唯一的資產,收入會波動,所以在你20幾歲、30幾歲、40幾歲、50多歲的時候,你可能能夠真正賺到大錢,也可能賺不到。」

老闆Elio 90年代從意大利移民來美,當年身無分文,現在在灣區已經有三間餐館。

他表示,在疫情期間,因打球認識了許多長者,發現他們退休的收入追不上物價的上漲,很多老人其實很孤單,原先是希望藉由午餐優惠,鼓勵老人跟年輕人一起用餐,建立跨世代的聯繫,改善孤獨老人的心理健康問題,現在任何人這個時間來用餐,都可享用任食的優惠,他希望能夠把這個餐廳,營造成意大利廣場的概念,讓大家有地方可以一塊聊天吃飯。

Elio說:「我發現沒有一個地方可以閒逛聚首,你知道像在意大利,我們有廣場,每個人都說去廣場,在那裏碰面,你不需買吃的,不需要做任何事,就是閒聊逛逛,你喝杯咖啡,可以談論別人是非,我們就是這樣做,相互支持,小小的廣場,我告訴這些人,大家相互認識,一進門就打招呼。」

老顧客Judy Jingiria說,疫情後很多老人家仍不敢出門,但這裡可以給大家帶來溫暖。

Jingiria說:「這是件好事,很多我們老人家很戀家,他們會出來的,享受這麼便宜美食,太棒了。」

老闆表示,在物價高漲的灣區,希望這個午餐9.99元任食優惠,能夠持續到年底。

