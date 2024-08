【全國新聞】家人遊迪士尼因食物過敏逝世 家屬因曾簽下Disney+試用同意書恐失起訴權利（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

一位女士吃了迪士尼一家餐廳的「無過敏源食物」,而嚴重過敏逝世,但由於幾年前死者家屬簽過Disney+視頻平台試用協議,他們可能失去了起訴的權利。

死者的好友Sabrina Martini說:「這對所有人都是個巨大的損失。」

死者的律師兼表弟Peter Giattino說:「她被奪走了,從我們的生活中,這是一場悲劇。」

訴訟指死者Amy Tangsuan,10月在佛州迪士尼Disney Springs的餐廳,食用了聲稱無過敏原的食品,但不久後就因體內乳製品和堅果含量升高,因嚴重過敏去世。

她的丈夫Jeffrey Piccolo為此提出訴訟,但是迪士尼卻告知他,他無權狀告該公司,因為他曾經在幾年前簽過該公司旗下Disney+視頻串流平台的會員試用同意書,而這份同意書包含了要求用戶放棄控告迪士尼公司的權利這一條細則。

死者的律師Giattino稱,迪士尼的回應令人震驚且荒謬。

Giattino說:「她從他身邊被偷走了,迪士尼現在試圖偷走他告上法庭的權利,這是我們所有人的基本權利。」

Giattino說:「這將創造一個可怕的先例。如果你打開手機看看,你訂閱了很多服務。」

此案可能會對任何簽署過用戶協議的人產生影響。

簽署過用戶協議的人說:「我通常只是往下滑然後點擊確定,就是接受並繼續。」

另一名用戶說:「人們不會閱讀所有這些細則,這是錯誤的。」

死者家屬準備在10月2日的聽證會上與迪士尼對質。

