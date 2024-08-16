【全國新聞】專家解釋迪士尼食物過敏死亡案與廣大消費者的關聯（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

一位女士早前在迪士尼一家餐廳吃了「無過敏源食物」，但卻因嚴重過敏而逝世，家屬向迪士尼興訟，但迪士尼要求佛州法院駁回這宗訴訟，法律專家解釋這宗案件，與廣大消費者的關聯。

迪士尼公司在法律文件中表示，提訴人Jeffrey Piccolo，在2019年使用了Disney旗下串流視頻平台Disney+的一個月免費試用前，同意在庭外解決針對Disney的任何訴訟。

對此，電子隱私資訊中心訴訟事務主任John Davisson，解釋了這宗官司與我們每個人的關聯性。

電子隱私資訊中心訴訟主任John Davisson說：「迪士尼這個論據很嚇人，我希望法院駁回它，我們出於多種原因，與企業簽署的這類合同，比如為了使用在線平台、進入主題公園、流媒體視頻內容，這些通常被稱為附合同，當中公司擁有巨大的議價能力，公司通常會有一個龐大的律師團隊，仔細查看合約，並詳細考慮其所有條款，消費者對這份合約，其實並沒有機會協商其條款，只能yes或no。」

Davisson認為，迪士尼的這個案件，使這些附加合同「又向前邁出了可怕的一步」。

Davisson說：「現在你簽署或同意串流媒體服務合同，突然被該公司拿出來，用於有關你在其一家餐廳的命案糾紛，即使是最精明的消費者，在註冊串流媒體服務時，也無法想像這一點。」

Davisson指出，問題在於不斷消費者要求同意這類附加合同，這是否公平。

他也表示，很難針對這種情況，為消費者提供可行的建議。

Davisson說：「我能給的最好建議，是去支持議員及監管者，關注這些議題，並採取系統性監管方法來解決，並防止企業以不公平和欺騙性企業行為去傷害消費者。」

不幸的是，目前的法律體系對企業增加附加合同的做法非常寬容。

電子隱私資訊中心訴訟主任John Davisson說：「我認為監管機構和立法者已開始意識到，並理解消費者並非真的閱讀完，並同意，附加合同中所有條款。」

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