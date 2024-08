【全國新聞】專家解釋迪士尼食物過敏死亡案與廣大消費者的關聯（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

一位女士早前在迪士尼一家餐廳吃了「無過敏源食物」,但卻因嚴重過敏而逝世,家屬向迪士尼興訟,但迪士尼要求佛州法院駁回這宗訴訟,法律專家解釋這宗案件,與廣大消費者的關聯。

迪士尼公司在法律文件中表示,提訴人Jeffrey Piccolo,在2019年使用了Disney旗下串流視頻平台Disney+的一個月免費試用前,同意在庭外解決針對Disney的任何訴訟。

對此,電子隱私資訊中心訴訟事務主任John Davisson,解釋了這宗官司與我們每個人的關聯性。

電子隱私資訊中心訴訟主任John Davisson說:「迪士尼這個論據很嚇人,我希望法院駁回它,我們出於多種原因,與企業簽署的這類合同,比如為了使用在線平台、進入主題公園、流媒體視頻內容,這些通常被稱為附合同,當中公司擁有巨大的議價能力,公司通常會有一個龐大的律師團隊,仔細查看合約,並詳細考慮其所有條款,消費者對這份合約,其實並沒有機會協商其條款,只能yes或no。」

Davisson認為,迪士尼的這個案件,使這些附加合同「又向前邁出了可怕的一步」。

Davisson說:「現在你簽署或同意串流媒體服務合同,突然被該公司拿出來,用於有關你在其一家餐廳的命案糾紛,即使是最精明的消費者,在註冊串流媒體服務時,也無法想像這一點。」

Davisson指出,問題在於不斷消費者要求同意這類附加合同,這是否公平。

他也表示,很難針對這種情況,為消費者提供可行的建議。

Davisson說:「我能給的最好建議,是去支持議員及監管者,關注這些議題,並採取系統性監管方法來解決,並防止企業以不公平和欺騙性企業行為去傷害消費者。」

不幸的是,目前的法律體系對企業增加附加合同的做法非常寬容。

電子隱私資訊中心訴訟主任John Davisson說:「我認為監管機構和立法者已開始意識到,並理解消費者並非真的閱讀完,並同意,附加合同中所有條款。」

