【KTSF 張擎鳳報導】

加州州長紐森公佈,加州居民和司機,很快就可以把駕駛執照或身份證存在手機的錢包內。

紐森週四宣佈與加州兩大科技公司蘋果和Google合作,讓加州居民將駕駛執照和身份證儲存在智能手機內的錢包,包括Apple Wallet和Google Wallet,這項服務在未來幾個星期就會推出。

紐森表示,居民在舊金山(三藩市)國際機場過TSA PreCheck安檢通道時,可以用手機出示身份證,或在某些商戶買酒精飲品時,出示證明年滿21歲,可合法買酒。

州府去年推出加州汽車管理局(DMV)錢包app,至今有超過50萬加州居民參加這項試驗計劃,下載這個應用程式,並取得手機版駕駛執照。

當局提醒,雖然可以將身份證或駕駛執照儲存在手機內,但居民仍然需要帶備實體證件。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。