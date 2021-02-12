受害人到銀行後在San Bruno市Target停車場遇劫

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中半島San Bruno市Target的停車場內發生搶劫案，警方表示，匪徒向一名剛剛去過銀行存錢的人下手。

San Bruno警方表示，周四早上11點幾接報到位於Target的停車場，調查一宗搶劫案。

警方說，男事主去過銀行存錢，然後開車到Target停車場，男事主泊車後，一個男匪徒進入事主的車裡面，並用手槍指著事主的大腿，搶走他的錢包和存錢的袋。

匪徒得手後，駕駛一輛泊在附近的汽車逃走。

警方指出，匪徒是一名亞裔男子，20多歲，身高6呎，身材瘦削，當時全身穿黑衣和戴著黑色滑雪面罩，匪徒駕駛的車是一輛黑色新款的4門房車，車窗有防曬貼膜。

警方呼籲大家到銀行或使用自動提款機時要特別小心，進出銀行時不要讓人看到用來存款的袋，上車後鎖好門窗，如果懷疑自己被跟蹤，盡量到繁忙的街道打911報警，並駛往就近的警察局。

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