受害人到銀行後在San Bruno市Target停車場遇劫

中半島San Bruno市Target的停車場內發生搶劫案,警方表示,匪徒向一名剛剛去過銀行存錢的人下手。

San Bruno警方表示,周四早上11點幾接報到位於Target的停車場,調查一宗搶劫案。

警方說,男事主去過銀行存錢,然後開車到Target停車場,男事主泊車後,一個男匪徒進入事主的車裡面,並用手槍指著事主的大腿,搶走他的錢包和存錢的袋。

匪徒得手後,駕駛一輛泊在附近的汽車逃走。

警方指出,匪徒是一名亞裔男子,20多歲,身高6呎,身材瘦削,當時全身穿黑衣和戴著黑色滑雪面罩,匪徒駕駛的車是一輛黑色新款的4門房車,車窗有防曬貼膜。

警方呼籲大家到銀行或使用自動提款機時要特別小心,進出銀行時不要讓人看到用來存款的袋,上車後鎖好門窗,如果懷疑自己被跟蹤,盡量到繁忙的街道打911報警,並駛往就近的警察局。

