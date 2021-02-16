月星宮結束Daly City自助餐廳 疫情下轉型謀出路（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

在舊金山（三藩市）灣區已有30年歷史的月星宮自助餐廳（Moonstar）因為疫情，被迫結束在Daly City的自助餐廳生意，轉型謀求新出路。

月星宮老闆李雅怡（Daisy Li）說：「我們現在整個用餐區，有這麼多箱東西，就是剛剛去年1月，我才進了很多這些貨，月星宮的碟，我們的甜品碟，我們的杯，好多這些東西在整個用餐區，因為我不知道這麼快要關門，不給我們做生意。」

自從新冠肺炎疫情爆發以來，經營自助餐的月星宮根本無法再做堂食服務，剛好租約即將到期，老闆李雅怡不得不結束自助餐生意。

月星宮將在2月底結束，在這邊得營業，但是會搬到中央廚房，繼續為大家提供外賣服務。

另外，老闆還計劃未來推出視像的派對，也就是將紅雞蛋的派對服務，帶到您的家中。

李雅怡說，經營月星宮30年，很多老顧客都有情誼結，不論結婚生子，還是週年紀念，都會到餐廳慶祝，所以因應疫情，她也準備推出視像聚會派對。

李雅怡說：「派對主持人會設置一個Zoom，然後就能連結今日所有參加派對的人，之後我們的餐就會同一時間送到你家，我們就有一個派對主持人，在背後幫你搞氣氛，可以跟派對的人聊天，跟主辦人聊天祝賀。」

李雅怡也正在構思透過app，可以讓參加派對的人送電子紅包或訂購禮物。

另外月星宮在7年前就已經透過旗下的明廚Moonchef廚房，協助安老建民中心等機構為長者送餐，疫情之後送餐服務的需求更大，月星宮也參與了政府的「Great Plate」送餐計劃，因此還能讓生意繼續維持，但是員工人數已從疫情前的90多人，裁減到40幾人，並把餐廳廚房搬到了南舊金山的中央廚房。

除了繼續做送餐服務，還會繼續做外賣，也會為附近公司提供訂餐送餐服務，疫情之後也會考慮開辦烹飪班，為小型聚餐做私房菜，舉辦籌款活動，幫助其他非牟利機構服務更多有需要的人。

此外，李雅怡還有一個環保目標，就是希望幫助餐飲業減少七成五的食物浪費。

李雅怡說：「你見到Whole Foods的蘋果一包，可能裡面有一個爛掉，你可能還有10到20個不爛的，他們就會整個丟掉，如果我可以拿到這些回來，我就可以將可用資源，再製造一些製成品，然後捐贈給一些需要食品的人。」

她說，疫情也讓自己也學到很多，增添了不少正能量，學會更加感恩和忍耐。

李雅怡說：「我是非常充實，雖然我要放棄我30年經營的月星宮自助餐，但也都邁向一個很光明，更有意義的，以後未來的5年、10年，不知道，但是充滿信心，而且因為這個疫情，讓我走快一些。」

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