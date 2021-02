月星宮結束Daly City自助餐廳 疫情下轉型謀出路（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在舊金山(三藩市)灣區已有30年歷史的月星宮自助餐廳(Moonstar)因為疫情,被迫結束在Daly City的自助餐廳生意,轉型謀求新出路。

月星宮老闆李雅怡(Daisy Li)說:「我們現在整個用餐區,有這麼多箱東西,就是剛剛去年1月,我才進了很多這些貨,月星宮的碟,我們的甜品碟,我們的杯,好多這些東西在整個用餐區,因為我不知道這麼快要關門,不給我們做生意。」

自從新冠肺炎疫情爆發以來,經營自助餐的月星宮根本無法再做堂食服務,剛好租約即將到期,老闆李雅怡不得不結束自助餐生意。

月星宮將在2月底結束,在這邊得營業,但是會搬到中央廚房,繼續為大家提供外賣服務。

另外,老闆還計劃未來推出視像的派對,也就是將紅雞蛋的派對服務,帶到您的家中。

李雅怡說,經營月星宮30年,很多老顧客都有情誼結,不論結婚生子,還是週年紀念,都會到餐廳慶祝,所以因應疫情,她也準備推出視像聚會派對。

李雅怡說:「派對主持人會設置一個Zoom,然後就能連結今日所有參加派對的人,之後我們的餐就會同一時間送到你家,我們就有一個派對主持人,在背後幫你搞氣氛,可以跟派對的人聊天,跟主辦人聊天祝賀。」

李雅怡也正在構思透過app,可以讓參加派對的人送電子紅包或訂購禮物。

另外月星宮在7年前就已經透過旗下的明廚Moonchef廚房,協助安老建民中心等機構為長者送餐,疫情之後送餐服務的需求更大,月星宮也參與了政府的「Great Plate」送餐計劃,因此還能讓生意繼續維持,但是員工人數已從疫情前的90多人,裁減到40幾人,並把餐廳廚房搬到了南舊金山的中央廚房。

除了繼續做送餐服務,還會繼續做外賣,也會為附近公司提供訂餐送餐服務,疫情之後也會考慮開辦烹飪班,為小型聚餐做私房菜,舉辦籌款活動,幫助其他非牟利機構服務更多有需要的人。

此外,李雅怡還有一個環保目標,就是希望幫助餐飲業減少七成五的食物浪費。

李雅怡說:「你見到Whole Foods的蘋果一包,可能裡面有一個爛掉,你可能還有10到20個不爛的,他們就會整個丟掉,如果我可以拿到這些回來,我就可以將可用資源,再製造一些製成品,然後捐贈給一些需要食品的人。」

她說,疫情也讓自己也學到很多,增添了不少正能量,學會更加感恩和忍耐。

李雅怡說:「我是非常充實,雖然我要放棄我30年經營的月星宮自助餐,但也都邁向一個很光明,更有意義的,以後未來的5年、10年,不知道,但是充滿信心,而且因為這個疫情,讓我走快一些。」

