新冠疫苗嚴重短缺 舊金山停用兩大型接種中心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

由於疫苗供應嚴重不足,而且不穩定,舊金山(三藩市)市府宣布停用市內兩個大型疫苗接種中心,直至供應充足為止。

周日下午結束4時半最後一輪的疫苗接種後,位於市中心Moscone Center剛剛開幕9天的大型疫苗接種中心,周一起暫停運作一星期,直至疫苗供應足夠讓中心重新運作為止。

市府形容,現時的疫苗供應有限,而且不能預測,妨礙了舊金山拯救生命的進度。

舊金山應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)說:「市府最不希望就是停用接種中心,他們其實非常失望。」

在舊金山,過去七天平均每日接種7,400劑疫苗,市內65歲或以上的人口當中,近一半最少接種了一劑疫苗,單在Moscone Center這裡,過去3天就接種了超過兩千劑疫苗。

至於市立大學Ocean校舍的接種中心,星期一起亦會暫停運作,預計星期五可能會重開,為民眾接種第二劑疫苗。

梅愛恩說:「我們並沒有取消,或者更改預約,因為有多少劑疫苗,我們就會預約對應的人數。」

舊金山早前訂下目標,希望每天最少接種一萬劑疫苗,市內16歲以上的居民有約76萬人,要為所有人接種疫苗,至少要150萬劑。

至今,舊金山大約收到26萬2千劑疫苗,超過19萬劑已經接種,剩餘的劑量全部預約好,為合資格人士接種,包括本星期即將開幕,位於灣景區的第三個大型疫苗接種中心,由於疫苗數量有限,預計灣景區的接種中心每日只會接種數百劑疫苗。

州長紐森透露,截至星期五,加州已經接種了超過550萬劑疫苗。

