新冠疫苗嚴重短缺 舊金山停用兩大型接種中心（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

由於疫苗供應嚴重不足，而且不穩定，舊金山（三藩市）市府宣布停用市內兩個大型疫苗接種中心，直至供應充足為止。

周日下午結束4時半最後一輪的疫苗接種後，位於市中心Moscone Center剛剛開幕9天的大型疫苗接種中心，周一起暫停運作一星期，直至疫苗供應足夠讓中心重新運作為止。

市府形容，現時的疫苗供應有限，而且不能預測，妨礙了舊金山拯救生命的進度。

舊金山應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）說：「市府最不希望就是停用接種中心，他們其實非常失望。」

在舊金山，過去七天平均每日接種7,400劑疫苗，市內65歲或以上的人口當中，近一半最少接種了一劑疫苗，單在Moscone Center這裡，過去3天就接種了超過兩千劑疫苗。

至於市立大學Ocean校舍的接種中心，星期一起亦會暫停運作，預計星期五可能會重開，為民眾接種第二劑疫苗。

梅愛恩說：「我們並沒有取消，或者更改預約，因為有多少劑疫苗，我們就會預約對應的人數。」

舊金山早前訂下目標，希望每天最少接種一萬劑疫苗，市內16歲以上的居民有約76萬人，要為所有人接種疫苗，至少要150萬劑。

至今，舊金山大約收到26萬2千劑疫苗，超過19萬劑已經接種，剩餘的劑量全部預約好，為合資格人士接種，包括本星期即將開幕，位於灣景區的第三個大型疫苗接種中心，由於疫苗數量有限，預計灣景區的接種中心每日只會接種數百劑疫苗。

州長紐森透露，截至星期五，加州已經接種了超過550萬劑疫苗。

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