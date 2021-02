紐森指加州疫情大幅改善 最需要疫苗供應

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森視察南加州洛杉磯由州府和聯邦政府聯合營運的大型疫苗接種中心,紐森指出,加州的疫情對比起一個月前大有改善,目前最需要是疫苗供應。

紐森指出,一個月前的,加州確診率高達11.4%,而周二確診率下跌至3.5%,一個月前單日新增個案超過4萬宗,而周二新增個案是5,600宗,住院人數以及需要ICU深切治療的人數也大幅下降,加州至今有620萬多居民最少接種了一劑疫苗,佔加州人口1成6左右。

紐森說:「我們曉得有更多工作要做,關鍵是疫苗的供應,我們需要製造更多Moderna疫苗,更多Pfizer疫苗。」

雖然加州新症數目和確診率等各方面顯著下降,但全州染疫死亡人數是各州之中最多的,累計有47,107人死亡。

灣區方面,東灣柏克萊市現在除了繼續為醫護人員65歲或以上的居民接種疫苗之外,也開始為在市內居住或工作的超市雜貨店員工、便利店的員工,以及從事親身授課的教育界人士和托兒服務人士提供疫苗。

詳情可以上網到柏克萊市網站查詢,網址:https://www.cityofberkeley.info/covid19-vaccine/

南灣Santa Clara縣宣布,縣內超過一半75歲或以上人士已經接種最少一劑疫苗,至於65歲或以上的居民,也已經有四成多人士接種了疫苗,全縣接近15%16歲或以上居民已接種疫苗。

Santa Clara縣目前為1A階段醫護人員、長期護理院舍院友,以及1B階段縣內65歲或以上人士接種疫苗,查詢詳情,請瀏覽:https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/COVID19-vaccine-information-for-public.aspx

