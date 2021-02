中半島兒科醫生涉企圖猥褻未成年兒童被捕

【KTSF】

紅木城警方表示,一名33歲兒科醫生涉嫌企圖猥褻一名未成年兒童被捕。

在Palo Alto市Lucille Packard兒童醫院工作的兒科醫生Dylan O’Connor,涉嫌向一名未成年兒童寄出傷害性物品,兼與未成年兒童會面企圖發生性行為,在紅木城被捕。

紅木城警方最先收到聖荷西警方互聯網兒童罪行組的通報,開始對案件展開調查,結果發現O’Connor曾寄出色情物品給未成年兒童,疑犯並相約與一名自稱未成年的女性會面,企圖與她發生性行為,疑犯抵達現場後當場被捕。

警方接著持搜查令到O’Connor的家中調查,扣查其電子裝置,並發現另外多名受害人。

警方呼籲對案件知情的人士或受害人,盡快與警方聯絡,電話:(650) 780-7672,或匿名報案熱線:(800) 222-8477,或瀏覽www.BayareaCrimeStoppers.org

