【美國大選】拜登賀錦麗到馬里蘭州出席造勢集會 聚焦降低藥價

August 16, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張擎鳳報導】

週四下午，拜登總統和副總統賀錦麗一齊到訪馬里蘭州，出席造勢集會，他們提到降低藥物價格的問題，賀錦麗強調，在美國不應該要長者買了藥之後就無錢交租。

這次是拜登宣布退選後，首次和賀錦麗同台出席活動。

賀錦麗說：「當然我可以整個下午，談論和我同台的人。」

這個重要的時刻，標誌著拜登交棒給賀錦麗。

拜登說：「各位，我有一位絕佳夥伴，我們取得了進展，她會是出色的總統。」

週四的造勢活動，重點在於如何降低處方藥物的價格，例如打擊製藥公司的欺騙性行銷，以及非法提高藥物成本。

拜登的《通脹下降法例》，也將病人每月的胰島素藥物費用設置上限，此外，白宮說，拜登政府也正在同製藥公司談判，降低Medicare聯邦醫療計劃中最貴的十種處方藥物的單價，預計可以為消費者節省大筆金錢。

賀錦麗說：「美國很少有領導人比拜登在眾多問題上做得更多，包括擴大投保可負擔醫療健保。」

選民普遍認為，拜登的經濟表現不佳，這可能會為賀錦麗的競選之路帶來一些挑戰。

共和黨策略家Matt Mowers說：「我認為拜登和賀錦麗一起出席越多競選活動，就越會提醒美國人，賀錦麗應對他們現在日常生活中不喜歡的所有事情負責。」

預計賀錦麗將在星期五公佈她自己的經濟計劃，儘管她的競選團隊並不指望賀錦麗能夠獨自扛起「拜登經濟學」的旗幟，但她的幕僚表示，她對經濟的願景與拜登的願景，並沒有太大差異。

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