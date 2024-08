【美國大選】拜登賀錦麗到馬里蘭州出席造勢集會 聚焦降低藥價

【KTSF 張擎鳳報導】

週四下午,拜登總統和副總統賀錦麗一齊到訪馬里蘭州,出席造勢集會,他們提到降低藥物價格的問題,賀錦麗強調,在美國不應該要長者買了藥之後就無錢交租。

這次是拜登宣布退選後,首次和賀錦麗同台出席活動。

賀錦麗說:「當然我可以整個下午,談論和我同台的人。」

這個重要的時刻,標誌著拜登交棒給賀錦麗。

拜登說:「各位,我有一位絕佳夥伴,我們取得了進展,她會是出色的總統。」

週四的造勢活動,重點在於如何降低處方藥物的價格,例如打擊製藥公司的欺騙性行銷,以及非法提高藥物成本。

拜登的《通脹下降法例》,也將病人每月的胰島素藥物費用設置上限,此外,白宮說,拜登政府也正在同製藥公司談判,降低Medicare聯邦醫療計劃中最貴的十種處方藥物的單價,預計可以為消費者節省大筆金錢。

賀錦麗說:「美國很少有領導人比拜登在眾多問題上做得更多,包括擴大投保可負擔醫療健保。」

選民普遍認為,拜登的經濟表現不佳,這可能會為賀錦麗的競選之路帶來一些挑戰。

共和黨策略家Matt Mowers說:「我認為拜登和賀錦麗一起出席越多競選活動,就越會提醒美國人,賀錦麗應對他們現在日常生活中不喜歡的所有事情負責。」

預計賀錦麗將在星期五公佈她自己的經濟計劃,儘管她的競選團隊並不指望賀錦麗能夠獨自扛起「拜登經濟學」的旗幟,但她的幕僚表示,她對經濟的願景與拜登的願景,並沒有太大差異。

