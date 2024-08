【灣區新聞】舊金山聯合校區入學率下降 校區計劃關閉部份學校（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區與加州許多校區一樣,近年入學率下降,流失大量學生,校區正計劃關閉部分的學校,校區總監Matt Wayne接受本台專訪。

舊金山聯合校區下星期一開學,校區目前有約49000學生,過去幾年學生人數減少了4000人,原因包括出生率下降,以及家庭搬遷離開加州。

校區提供的數據顯示,TK幼稚園到5年級小學,校舍使用率只得78%,小學校園有接近7000個空置座位。

高中的校園使用率不足7成,有6700多個座位是空的,總體來說,舊金山聯合校區102間學校,丟空的座位總共可容納多14000個學生。

校區正在計劃關閉部份學校,集中資源以及師資。

Wayne說:「我們需要做出艱難的決定,為學生提供應得的教育機會,這包括減少學校數目,以營運更佳的學校。」

Wayne指出,位於華埠Commercial街的『李孟賢伉儷新移民學校』,將會用作其他教育用途,至於為新移民子弟提供的課程,會在這個學年開始,遷移到劉貴明小學。

Wayne說:「我們將會繼續提供新移民課程,給講中文以及西班牙文的學生。」

有部份華裔家長近年投訴,學校將不同年級的學生合併在一起。

對此,校區總監這樣回應:「少些學校便會少些機會,將兩個年級合拼在一個課室裡。」

校區計劃9月18日公佈關閉學校的初步計劃,然後聽取社區、學校、學生和家長的意見,11月將關校計劃提交教育委員會審議,教委會在12月年底作出決定,校區總監表示,關校計劃會影響整個校區K到12年級中小學。

校區表示,會優先考慮教育平等的問題,公平對待市內不同的社區。

