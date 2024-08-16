【灣區新聞】舊金山聯合校區入學率下降 校區計劃關閉部份學校（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）聯合校區與加州許多校區一樣，近年入學率下降，流失大量學生，校區正計劃關閉部分的學校，校區總監Matt Wayne接受本台專訪。

舊金山聯合校區下星期一開學，校區目前有約49000學生，過去幾年學生人數減少了4000人，原因包括出生率下降，以及家庭搬遷離開加州。

校區提供的數據顯示，TK幼稚園到5年級小學，校舍使用率只得78%，小學校園有接近7000個空置座位。

高中的校園使用率不足7成，有6700多個座位是空的，總體來說，舊金山聯合校區102間學校，丟空的座位總共可容納多14000個學生。

校區正在計劃關閉部份學校，集中資源以及師資。

Wayne說：「我們需要做出艱難的決定，為學生提供應得的教育機會，這包括減少學校數目，以營運更佳的學校。」

Wayne指出，位於華埠Commercial街的『李孟賢伉儷新移民學校』，將會用作其他教育用途，至於為新移民子弟提供的課程，會在這個學年開始，遷移到劉貴明小學。

Wayne說：「我們將會繼續提供新移民課程，給講中文以及西班牙文的學生。」

有部份華裔家長近年投訴，學校將不同年級的學生合併在一起。

對此，校區總監這樣回應：「少些學校便會少些機會，將兩個年級合拼在一個課室裡。」

校區計劃9月18日公佈關閉學校的初步計劃，然後聽取社區、學校、學生和家長的意見，11月將關校計劃提交教育委員會審議，教委會在12月年底作出決定，校區總監表示，關校計劃會影響整個校區K到12年級中小學。

校區表示，會優先考慮教育平等的問題，公平對待市內不同的社區。

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