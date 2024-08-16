【灣區新聞】舊金山市府起訴16個網站 涉嫌利用AI傳播或創造非自願換臉的色情內容（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

近年人工智能迅速發展，舊金山（三藩市）市府律師邱信福宣佈起訴16個受歡迎網站，這些網站涉及利用人工智能AI，傳播或創造非自願換臉的色情內容，這次是全球首宗這類案件檢控，邱信福指，這種技術不但對無辜的事主，不論其年齡，都會造成無法估計的傷害，也違反州和聯邦法律。

邱信福說：「今日我們宣佈首宗這類訴訟，針對全球最大型網站，利用人工智能助長剝削。」

現時有不法分子會利用人工智能技術，未經事主同意而將他們改頭換面，生成色情影像，受害者有成年人也有未成年人。

邱信福週四就起訴16個網站，指它們涉及利用人工智能AI，傳播或邀請女性創建一些非自願的裸露影像。

邱信福說：「這些網站讓用戶上傳，有穿衣服的真人照片，然後利用AI將照片中人脫衣，創建色情影像而不經事主同意，那些圖像以假亂真。」

邱信福指，受害女性的數量龐大，涉案網站的總訪客人數，單是今年頭六個月已超過2億次，受害女性從歌星Taylor Swift到荷里活名人，以至高中或中學生都有，比如在今年2月有16名八年級學生，被AI改頭換面的裸照，就在南加州一間中學流傳。

而這些AI生成的圖像，會被用來勒索、欺凌、威脅和羞辱女性，聯邦調查局（FBI）已經提出警告，指涉及這類AI圖像的詐騙案有所增加，傷害受害人的聲譽，強烈打擊受害人的精神健康及自信心，令受害人甚至會有自殺傾向。

邱信福指，這16個網站的經營者，非法創設、傳播大量深度偽造色情內容、報復性的色情內容、兒童色情內容，並從中獲利，違反了多項州和聯邦法律，包括加州的不公平競爭法。

邱信福說：「我們提訴是為了關閉這些網站，也想拉響警號，生成式AI有巨大的前景，但正如所有新科技一樣，會產生意想不到的後果，而不法分子也會利用它們，我們必須表明，這不是創新，而是性虐待，是個巨大又多面向的問題，我們社會必須盡快解決。」

而這宗訴訟會尋求民事罰款及訟費，如果有人是同類案件的受害者，可以到消費者投訴網站通報，或致電415-554-3977，與舊金山市府律師室聯絡，網址：https://www.sfcityattorney.org/report-a-complaint

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