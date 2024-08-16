【灣區新聞】舊金山列治文區週六舉行夜市 今次夜市有什麼特別（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）列治文區星期六舉行夜市，今次夜市有什麼特別？

代表舊金山列治文區的市參事陳詩敏表示，上一次夜市有幾千人參加，有商戶表示，夜市有助帶動Clement街的生意。

這名經營燒烤店的商戶表示，夜市期間生意很好。

商戶許曉芸說：「因為這次夜市，我們覺得增加特別多的人流，讓大家知道這條街，以前不是那麼繁華的一條街，現在變得特別熱鬧，對我們顧客來說，我們從4點半開門一直到夜市結束到10點，人流不斷。」

列治文區多家餐館會參與夜市，還會有文娛表演，出售藝術品的攤位，還有寵物時裝表演比賽，今次夜市也有圖書館流動圖書車，以及補習學校參與。

陳詩敏說：「今次有少少不同，因為星期一小朋友們開課，要上學，這是最後一個星期六，他們可以上街和玩耍，然後要專心上學。」

「最愛列治文夜市」本星期六8月17日下午4點到晚上8點，在Clement街22 Ave至25 Ave舉行。

詳情可瀏覽：https://heartoftherichmonddistrictnightmarket.com/aug-17th-participants/

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