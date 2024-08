【灣區新聞】舊金山列治文區週六舉行夜市 今次夜市有什麼特別（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)列治文區星期六舉行夜市,今次夜市有什麼特別?

代表舊金山列治文區的市參事陳詩敏表示,上一次夜市有幾千人參加,有商戶表示,夜市有助帶動Clement街的生意。

這名經營燒烤店的商戶表示,夜市期間生意很好。

商戶許曉芸說:「因為這次夜市,我們覺得增加特別多的人流,讓大家知道這條街,以前不是那麼繁華的一條街,現在變得特別熱鬧,對我們顧客來說,我們從4點半開門一直到夜市結束到10點,人流不斷。」

列治文區多家餐館會參與夜市,還會有文娛表演,出售藝術品的攤位,還有寵物時裝表演比賽,今次夜市也有圖書館流動圖書車,以及補習學校參與。

陳詩敏說:「今次有少少不同,因為星期一小朋友們開課,要上學,這是最後一個星期六,他們可以上街和玩耍,然後要專心上學。」

「最愛列治文夜市」本星期六8月17日下午4點到晚上8點,在Clement街22 Ave至25 Ave舉行。

詳情可瀏覽:https://heartoftherichmonddistrictnightmarket.com/aug-17th-participants/

