【財經新聞】美國7月核心通脹CPI連續4個月減速 為聯儲局減息掃除障礙

【KTSF 吳倩妤報導】

美國7月核心通脹CPI連續4個月減速,為聯儲局9月減息掃除障礙。

勞工部公布7月份消費物價指數(CPI)按年升幅由6月的3%,放慢至2.9%,低過預期的3%,CPI按月轉升0.2%符合預期。

撇除食品和能源的核心CPI,按年升幅連續4個月放緩,從6月的3.3%回落到3.2%,是自2021年初以來的低位。

核心CPI按月升幅,由6月的0.1%加速至0.2%。

另外,勞工統計局指出,上月按月CPI增幅中,近九成來自住屋價格,升幅由6月的0.2%加速至0.4%,汽車保險價格漲1.2%,食品價格亦升0.2%,但能源、新車、服裝及機票價格回落。

總統拜登隨後發表聲明,指華府在改善通脹方面已取得實質進展,惟物價依然太高,仍有很多工作要做。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。