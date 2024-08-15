【財經新聞】美國7月核心通脹CPI連續4個月減速 為聯儲局減息掃除障礙

【KTSF 吳倩妤報導】

美國7月核心通脹CPI連續4個月減速，為聯儲局9月減息掃除障礙。

勞工部公布7月份消費物價指數（CPI）按年升幅由6月的3%，放慢至2.9%，低過預期的3%，CPI按月轉升0.2%符合預期。

撇除食品和能源的核心CPI，按年升幅連續4個月放緩，從6月的3.3%回落到3.2%，是自2021年初以來的低位。

核心CPI按月升幅，由6月的0.1%加速至0.2%。

另外，勞工統計局指出，上月按月CPI增幅中，近九成來自住屋價格，升幅由6月的0.2%加速至0.4%，汽車保險價格漲1.2%，食品價格亦升0.2%，但能源、新車、服裝及機票價格回落。

總統拜登隨後發表聲明，指華府在改善通脹方面已取得實質進展，惟物價依然太高，仍有很多工作要做。

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