【灣區新聞】舊金山成立加州50年來首個城市農場組織（視頻）

舊金山(三藩市)寸土寸金,您能想像有超過一百個農場及城市花園嗎?舊金山成立加州50年來第一個城市農場組織,以科技協助有興趣務農者。

舊金山農場組織是美國農業組織聯盟的地方分會,創會主席是舊金山僑領方李邦琴的兒子方以代(Ted Fang),方以代說,他的願景是將舊金山打造成一個創新生產與農業技術中心,比方說魚菜共生和蘑菇的種植。

技術方面,使用無人機來監測農作物,尋找新技術來測試土壤,或建造垂直農場。

在寸土寸金的舊金山,很難想像在公共和私人土地上有100多個城市農場和社區花園,一半歸舊金山公園及康樂部門,其餘的都是獨立農民。

方以代目前是位於灣景獵人角方李邦琴社區農場的專案經理,該農場成立於2014年,作為一個公民空間運作,它舉辦表演、廚師烹飪比賽、社區講座和教育活動。

方以代說,新的農業組織,有興趣幫助業餘愛好者和企業家。

對於想要務農的人,方以代建議與美國農業部聯絡,該部門擁有專注於城市農業的新資源,開始種植不需要許可證,但如果要公開或是在農夫市場銷售,種植者需要舊金山公共衛生局的證書,來驗證產品是自己的。

想了解更多信息,可以上網http://www.sffarmbureau.org

