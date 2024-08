【灣區新聞】East Palo Alto市長下令清除市內的無家可歸營地

【KTSF 萬若全報導】

East Palo Alto市長週三下令清除市內的無家可歸營地,也呼籲中半島的鄰近城市跟進。

日前州長紐森敦促地方政府,更積極清除露宿者營地,否則明年會失去州府撥款。

East Palo Alto市長Antonio Lopez週三召開記者會,回應紐森的行政命令。

他透露將提出一項法令,在露宿者收到至少兩次書面警告後,便著手清除營地。

法令也主張在第一次警告之前,露宿者拒絕兩次庇護建議,當局將判斷是否對其做一次醫療,與精神健康檢查。

Lopez說:「我想說明,這並非要將人入罪,而是要助人、要加權並鼓勵他們獲得所需要和應得的幫助

Lopez表示,在清理營地的同時,也將加強全面的服務,增加住房資源、社區法律援助服務,和人道資助等等,他也呼籲鄰近的城市跟進。

根據官方一項單日無家可歸者統計,San Mateo縣今年1月25日有2130人露宿街頭,2022年是1808,短短兩年內單日露宿人口增加了18%。

聯邦最高法院上個月裁定,城市可以禁止人們在街道上及公共場所露宿,即使沒有可用的庇護所床位下,地方政府都可以執行露宿禁令。

紐森的行政命令指示州府各機構盡快採取行動,且效法Caltrans加州交通局的行動,該部門自2021年7月起,已在高速公路沿線地點拆除1萬1188個露宿者營地。

