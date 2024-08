【加州新聞】加州男子在跑步時被黑熊攻擊 涉事黑熊仍未被捕（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州男子在跑步時被大黑熊攻擊,所幸在鄰居的幫助下逃生,有關方面仍在捉捕涉案的黑熊。

鄰居Heather Silfies說:「我看到這個年輕人沿著路逃跑,一隻熊追着咬他。」

週一下午5點,在加州Long Barn市,一名男子在慢跑時,遇到了一對黑熊母子,大黑熊咬傷了男子的一條腿,並抓傷他身上多處。

Silfies說:「他的襯衫被撕碎了,在風中亂飄,這個年輕人跑丟了一隻鞋,所以他實際上是在不穿鞋的情況下逃跑。」

在鄰居發現時,男子已經負傷,所以鄰居們先打了報警電話。

Silfies說:「那個年輕人站在我們的車頂上,熊站在汽車兩側的踏板上,試圖往上爬,而且朝著男子蹦跳,企圖爬上車頂繼續攻擊他。」

鄰居合力把熊嚇跑後,協助受傷的男子從車頂下來。

加州魚類和野生動物部發言人Patrick Foy告訴The Union Democrat,無論這隻母熊是否,是出於保護幼崽的目的攻擊慢跑者,黑熊攻擊人類都是不正常的。

Foy還表示, 調查人員從該男子身上留下的抓痕,以及該男子在襲擊中所穿的衣服上採集了拭子,以收集熊的DNA樣本。如果捕捉到這隻攻擊人的熊,那麼這隻熊將被安樂死。

當局仍在捕捉這隻傷人的黑熊。

