【灣區新聞】聯合航空舊金山飛羅馬波音客機機件故障 需急降沙加緬度（視頻）

聯合航空一架由舊金山(三藩市)飛往羅馬的波音777客機,週二晚因機件故障,需要緊急降落沙加緬度機場。

涉事的聯合航空UA507航班,於週二下午4時多起飛,原定由舊金山飛往意大利羅馬,在飛行一個多小時後,有乘客表示,機師透過廣播指,由於左邊引擎發生故障,需要緊急降落沙加緬度機場。

機上乘客Cecilia Sousa說:「他們就這樣說,指引擎過熱,必須關閉,所以要轉飛沙加緬度。」

聯合航空表示,機上的148名乘客和14名機組人員全部安全,而乘客週二晚約10時多飛返舊金山國際機場。

根據聯邦航空管理局(FAA)資料,涉事的波音777客機機齡25年,並於1999年首次飛行。

