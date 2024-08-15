【灣區新聞】聯合航空舊金山飛羅馬波音客機機件故障 需急降沙加緬度（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】
聯合航空一架由舊金山（三藩市）飛往羅馬的波音777客機，週二晚因機件故障，需要緊急降落沙加緬度機場。
涉事的聯合航空UA507航班，於週二下午4時多起飛，原定由舊金山飛往意大利羅馬，在飛行一個多小時後，有乘客表示，機師透過廣播指，由於左邊引擎發生故障，需要緊急降落沙加緬度機場。
機上乘客Cecilia Sousa說：「他們就這樣說，指引擎過熱，必須關閉，所以要轉飛沙加緬度。」
聯合航空表示，機上的148名乘客和14名機組人員全部安全，而乘客週二晚約10時多飛返舊金山國際機場。
根據聯邦航空管理局（FAA）資料，涉事的波音777客機機齡25年，並於1999年首次飛行。
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