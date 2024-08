【美國大選】特朗普向賀錦麗發動人身攻擊 盟友不認同

【KTSF 吳倩妤報導】

自從副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人,她的對手特朗普就向她發動連串的人身攻擊,如今有特朗普的盟友表示,不認同他這項策略。

各界密切關注在賀錦麗的壓力下,特朗普的選戰如何打落去。

特朗普說:「賀錦麗參選、對我來說有利,我們已推倒拜登,現在要推倒另一人。」

賀錦麗的競選為民主黨帶來活力,支持者眾多,令特朗普更加關注有多少人來捧場。

特朗普最近在造勢及受訪時,都一再質疑賀錦麗的智商。

特朗普說:「賀不會有此對話,她做不了因為她不聰明,她不是一個聰明人。」

一些共和黨人私下表示憂慮,特朗普一味作出個人攻擊而不談政策,浪費了早期削弱對手勢頭的機會,他們認為特朗普應該談論經濟或移民問題。

特朗普的黨內前對手Nikki Haley表明支持特朗普,但也強調競選工程應該要專注。

Haley說:「這是最主要的事情,而且是能勝出的選舉。」

她敦促特朗普停止抱怨,並專注於選民方面。

Haley說:「我希望勝選但只談人數規模並不會贏,談論賀錦麗是甚麼種族亦不會獲勝,談論她有多蠢同樣不會獲勝,你無法在這些事情上取勝。」

特朗普任內的資深顧問Peter Navarro,也呼籲特朗普不要只顧住向賀錦麗作出膚淺的攻擊,而要專注於兩者之間的政策差異。

他說特朗普的「競選工程1.0」已經結束,現在開始要以選票為重。

所謂「競選工程1.0」,是指使用很多花招及誇張言辭,他認為特朗普越人身攻擊賀錦麗,越會趕走中間選民,尤其是婦女。

國會眾議長約翰遜也有同感,認為與其攻擊賀錦麗本人,不如追擊她在邊境安全,在通貨膨脹等問題上的政績。

三八五民調機構所做的最新民意調查顯示,特朗普的全國民意支持度是43.4%,已經落後賀錦麗2.7個百分點,一切跡象顯示,賀錦麗與Tim Walz拍檔競選,民意支持度正在穩定領先特朗普,但雙方差距仍然很小、仍然在誤差範圍內,而中間選民對雙方的支持度幾乎持平。

