【美國大選】特朗普向賀錦麗發動人身攻擊 盟友不認同

August 15, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / Lawrence Jackson / White House)

【KTSF 吳倩妤報導】

自從副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，她的對手特朗普就向她發動連串的人身攻擊，如今有特朗普的盟友表示，不認同他這項策略。

各界密切關注在賀錦麗的壓力下，特朗普的選戰如何打落去。

特朗普說：「賀錦麗參選、對我來說有利，我們已推倒拜登，現在要推倒另一人。」

賀錦麗的競選為民主黨帶來活力，支持者眾多，令特朗普更加關注有多少人來捧場。

特朗普最近在造勢及受訪時，都一再質疑賀錦麗的智商。

特朗普說：「賀不會有此對話，她做不了因為她不聰明，她不是一個聰明人。」

一些共和黨人私下表示憂慮，特朗普一味作出個人攻擊而不談政策，浪費了早期削弱對手勢頭的機會，他們認為特朗普應該談論經濟或移民問題。

特朗普的黨內前對手Nikki Haley表明支持特朗普，但也強調競選工程應該要專注。

Haley說：「這是最主要的事情，而且是能勝出的選舉。」

她敦促特朗普停止抱怨，並專注於選民方面。

Haley說：「我希望勝選但只談人數規模並不會贏，談論賀錦麗是甚麼種族亦不會獲勝，談論她有多蠢同樣不會獲勝，你無法在這些事情上取勝。」

特朗普任內的資深顧問Peter　Navarro，也呼籲特朗普不要只顧住向賀錦麗作出膚淺的攻擊，而要專注於兩者之間的政策差異。

他說特朗普的「競選工程1.0」已經結束，現在開始要以選票為重。

所謂「競選工程1.0」，是指使用很多花招及誇張言辭，他認為特朗普越人身攻擊賀錦麗，越會趕走中間選民，尤其是婦女。

國會眾議長約翰遜也有同感，認為與其攻擊賀錦麗本人，不如追擊她在邊境安全，在通貨膨脹等問題上的政績。

三八五民調機構所做的最新民意調查顯示，特朗普的全國民意支持度是43.4%，已經落後賀錦麗2.7個百分點，一切跡象顯示，賀錦麗與Tim Walz拍檔競選，民意支持度正在穩定領先特朗普，但雙方差距仍然很小、仍然在誤差範圍內，而中間選民對雙方的支持度幾乎持平。

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