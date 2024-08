【灣區新聞】舊金山汽車爆竊案減少 威善高擬提案堵塞檢控漏洞（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)警方採取了多項策略,打擊汽車爆竊,包括設置「放蛇」汽車誘補等,並於全市設有數百個車牌閱讀器,根據警方數據顯示,市內的汽車爆竊案有所減少,州參議員威善高(Scott Wiener)計劃更改現行有關規定來追究賊人的責任,而這不單只適用於舊金山,是適用於全加州。

威善高說:「若有證據證明有人爆竊汽車,那就足夠定罪,並追究責任,要求證明車門已上鎖是荒謬的。」

目前的法律規定,檢察官要將汽車竊盜罪定罪,就必須先證明,汽車被人爆盜的時候已經鎖了車,很多人認為這個規定是荒謬的,特別是當受害者不是市內居民時,就像這個去年在Alamo Square受害的阿根廷遊客::「他們偷走我們的護照和電腦。」

威善高說:「那些遊客不會從東岸、亞洲或歐洲飛回舊金山,(出庭)證明他們確實鎖了車。」

這是2018年州參議員威善高在Alamo Square提及的,現在,就連時任地檢官也加入了這個堵住漏洞的行動。

前舊金山地檢官George Gascon說:「有常識的會知道如果玻璃碎了,顯然是有人爆竊了汽車。」

但是2018年和2019年,州府並不致力打擊汽車盜竊,當時舊金山公辯律師賀大器就指出:「我就說,我們正在放棄增加刑罰。」

威善高說:「在涉及到公共安全和刑事司法時,總是搖擺不定。」

威善高說,五年以來情況已有改變,他的提案是新增法律來堵塞漏洞,非法闖入汽車爆竊是重罪,一經定罪會判刑六個月到三年。

去年8月,舊金山警方展開了大規模的打擊行動,令市內的汽車爆盜案相比2022下降了50%。

威善高說:「這法案一旦簽署成法,我相信它會成法,讓市民多一個工具追究汽車爆竊者。」

威善高這項法案也容許當局檢控那些管有汽車爆竊案贓物價值超過950元的人,而不論他們自己是否參與爆竊,目前法案已經提交給州長簽署。

