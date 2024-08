【KTSF】

Santa Clara縣今年錄得兩宗感染西尼羅病毒確診個案,衛生官員證實,其中一名患者8月死亡。

Santa Clara縣衛生局表示,該患者是免疫功能低下的成年人,出現感染西尼羅病毒的症狀後住院,其後死亡。

另外一名患者亦是成年人,已經出院回家療養。

Santa Clara縣當局表示,相關機構已經在縣內的高危區域噴灑滅蚊劑,目前不清楚兩名患者是在縣內染病,還是在其他地方受感染。

上個月東灣Contra Costa縣錄得自2006年以來的第一宗西尼羅死亡個案。

