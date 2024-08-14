【全國新聞】馬斯克談支持特朗普競選總統原因

August 14, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
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【KTSF 陳爍嘉報導】

Tesla、X平台以及SpaceX的大老闆馬斯克，週一晚與再次競選總統的特朗普對談超過2小時，討論多個話題。

特朗普提及賓夕法尼亞槍擊案，他說，當時他轉過頭去看，有關移民問題的圖表，因而避過當頭射來的子彈，只是擦傷右耳，他說無證移民救了他一命。

在槍擊案發生後，馬斯克轉為支持他，對此特朗普表示，不是所有的支持都如此有意義，但馬斯克的支持就很重要。

馬斯克就說：「之前我未真的活躍於政治，我要指出，我的紀錄向來溫和，若然不是溫和便是略左，這是溫和陣營的人說的：我認為你應支持特朗普做總統。」

馬斯克表示，槍擊案讓他看到特朗普的堅強，而美國必須由強悍的人去領導，才能應對外界的威脅。

他們的對話也談及邊境安全與移民政策，他們都認同必須加強美墨邊境安全，並確保無證移民不衝擊美國的社會安定。

特朗普在任時大力主張加長加固美墨邊界圍牆，現在也重申再上台會大舉驅逐非法移民。

他們也提到通貨膨脹、政府財政支出、AI人工智能及中國的競爭、清潔能源，以及世界秩序等議題。

馬斯克主張繼續向可持續的能源經濟發展，因為石化能源始終會用盡，這個問題對身為電動車業界領軍人物的馬斯克而言相當敏感，而特朗普的立場是應善用既有的石油及天然氣。

此外，特朗普更認為，一味關注氣候變化所引起的衝擊，不如關注核武戰爭的潛在風險，尤其是要關注中國的核武潛力，以及其他國家試圖取得核武。

兩人談及經濟問題，對於通貨膨脹，馬斯克認為聯邦財政開支失控，聯邦債務利息支出龐大推高成本，令通脹上升。

特朗普就認為，油價推高通脹，而通脹令美國民眾陷入困境。

對於如何控制政府開支，特朗普附和馬斯克的主張設立一個專案委員會，來設法消減開支以及提高效率。

特朗普也趁機會攻擊賀錦麗，指美國處於危險狀態，賀錦麗是極左分子，是舊金山自由派，但現在試圖比特朗普更特朗普，他認為賀錦麗做不到。

美國主流媒體指出，特朗普週一晚已經有所收斂，不再拿賀錦麗的族裔來做話題，以免講多錯多。

近來他攻擊賀錦麗的族裔身份，及質疑是否真是好似賀錦麗所講的吸引到那麼多的群眾，他因此失分，現在他轉為重點質疑賀錦麗在之前參選總統時所提出的政治綱領，包括在通貨膨脹及無證移民等議題上的立場。

賀錦麗現在強調要重建中產階級，同時也繼續支持加強槍械管制，及支持婦女墮胎權。

她表示，會在本週公佈更多的政綱內容，尤其是在經濟方面的政策細節，就目前所知，她與特朗普都贊成取消對小費徵稅。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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