【全國新聞】馬斯克談支持特朗普競選總統原因

Tesla、X平台以及SpaceX的大老闆馬斯克,週一晚與再次競選總統的特朗普對談超過2小時,討論多個話題。

特朗普提及賓夕法尼亞槍擊案,他說,當時他轉過頭去看,有關移民問題的圖表,因而避過當頭射來的子彈,只是擦傷右耳,他說無證移民救了他一命。

在槍擊案發生後,馬斯克轉為支持他,對此特朗普表示,不是所有的支持都如此有意義,但馬斯克的支持就很重要。

馬斯克就說:「之前我未真的活躍於政治,我要指出,我的紀錄向來溫和,若然不是溫和便是略左,這是溫和陣營的人說的:我認為你應支持特朗普做總統。」

馬斯克表示,槍擊案讓他看到特朗普的堅強,而美國必須由強悍的人去領導,才能應對外界的威脅。

他們的對話也談及邊境安全與移民政策,他們都認同必須加強美墨邊境安全,並確保無證移民不衝擊美國的社會安定。

特朗普在任時大力主張加長加固美墨邊界圍牆,現在也重申再上台會大舉驅逐非法移民。

他們也提到通貨膨脹、政府財政支出、AI人工智能及中國的競爭、清潔能源,以及世界秩序等議題。

馬斯克主張繼續向可持續的能源經濟發展,因為石化能源始終會用盡,這個問題對身為電動車業界領軍人物的馬斯克而言相當敏感,而特朗普的立場是應善用既有的石油及天然氣。

此外,特朗普更認為,一味關注氣候變化所引起的衝擊,不如關注核武戰爭的潛在風險,尤其是要關注中國的核武潛力,以及其他國家試圖取得核武。

兩人談及經濟問題,對於通貨膨脹,馬斯克認為聯邦財政開支失控,聯邦債務利息支出龐大推高成本,令通脹上升。

特朗普就認為,油價推高通脹,而通脹令美國民眾陷入困境。

對於如何控制政府開支,特朗普附和馬斯克的主張設立一個專案委員會,來設法消減開支以及提高效率。

特朗普也趁機會攻擊賀錦麗,指美國處於危險狀態,賀錦麗是極左分子,是舊金山自由派,但現在試圖比特朗普更特朗普,他認為賀錦麗做不到。

美國主流媒體指出,特朗普週一晚已經有所收斂,不再拿賀錦麗的族裔來做話題,以免講多錯多。

近來他攻擊賀錦麗的族裔身份,及質疑是否真是好似賀錦麗所講的吸引到那麼多的群眾,他因此失分,現在他轉為重點質疑賀錦麗在之前參選總統時所提出的政治綱領,包括在通貨膨脹及無證移民等議題上的立場。

賀錦麗現在強調要重建中產階級,同時也繼續支持加強槍械管制,及支持婦女墮胎權。

她表示,會在本週公佈更多的政綱內容,尤其是在經濟方面的政策細節,就目前所知,她與特朗普都贊成取消對小費徵稅。

