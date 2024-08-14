【灣區新聞】聖荷西警員涉家暴被起訴

【KTSF】

南灣聖荷西一名警員涉嫌家暴被起訴，他被控襲擊和非法禁錮女友，以及在家中開警槍，其女友目前正懷孕。

據Santa Clara地檢處指出，31歲居住在Morgan Hill的警員Timothy Hackney涉及多宗暴力事故，包括強行推女友到睡房，不准她離開，並曾用武力封著她的口鼻，不讓她尖叫，也曾搶走她的手機，不准她致電報警。

在另一宗事故中，Hackney被指在家中的睡房向天花板開警槍，當時有一名幼童在房中，受害人跑到睡房查看時，Hackney被指對她說：「我射失了」，警方調查時，發現天花板的確有彈孔。

Santa Clara地檢處稱，這些暴力事故在一年多前開始發生，延續至今年。

去年一次外遊，受害人威脅要報警時，Hackney被指搶走她的手機，受害人離開車廂，跑到附近一間餐廳報警，但她在與接線生對話前把電話掛掉，但警方有這個通訊的紀錄。

Hackney被控多項重罪和輕罪，週二出席過堂聆訊，獲法官准許有條件下獲釋候審，如果被判處罪名成立，可判處監禁。

涉案警員正面臨禁制令，以及行政休假。

家暴受害人可以向社區機構求助，其中包括亞裔婦女庇護所24小時熱線，電話是877-751-0880，而舊金山（三藩市）地檢處也設有援助家暴受害人的服務，電話號碼是628-652-4100。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。