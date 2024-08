【灣區新聞】聖荷西警員涉家暴被起訴

【KTSF】

南灣聖荷西一名警員涉嫌家暴被起訴,他被控襲擊和非法禁錮女友,以及在家中開警槍,其女友目前正懷孕。

據Santa Clara地檢處指出,31歲居住在Morgan Hill的警員Timothy Hackney涉及多宗暴力事故,包括強行推女友到睡房,不准她離開,並曾用武力封著她的口鼻,不讓她尖叫,也曾搶走她的手機,不准她致電報警。

在另一宗事故中,Hackney被指在家中的睡房向天花板開警槍,當時有一名幼童在房中,受害人跑到睡房查看時,Hackney被指對她說:「我射失了」,警方調查時,發現天花板的確有彈孔。

Santa Clara地檢處稱,這些暴力事故在一年多前開始發生,延續至今年。

去年一次外遊,受害人威脅要報警時,Hackney被指搶走她的手機,受害人離開車廂,跑到附近一間餐廳報警,但她在與接線生對話前把電話掛掉,但警方有這個通訊的紀錄。

Hackney被控多項重罪和輕罪,週二出席過堂聆訊,獲法官准許有條件下獲釋候審,如果被判處罪名成立,可判處監禁。

涉案警員正面臨禁制令,以及行政休假。

家暴受害人可以向社區機構求助,其中包括亞裔婦女庇護所24小時熱線,電話是877-751-0880,而舊金山(三藩市)地檢處也設有援助家暴受害人的服務,電話號碼是628-652-4100。

