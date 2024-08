【KTSF】

熱帶風暴Ernesto吹襲波多黎各和英屬維京群島後,週三升級為颶風。

熱帶風暴Ernesto為波多黎各帶來暴雨和強風,導致洪水氾濫以及停電。

英屬維京群島亦受到風暴的影響,Tortola島有居民,拍攝了強風和暴雨的威力,風暴導致St. John和St. Croix全島停電。

週三早上Ernesto升級為颶風,並向百慕達方向移動。

百慕達國家安全部長呼籲島上居民在天氣惡化之前,為颶風做好準備。

