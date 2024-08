【全國新聞】拜登增撥1.5億研發技術減低癌症死亡數字

【有線新聞】

美國總統拜登宣布增撥1.5億美元資金支持研發治療癌病的突破技術,期望這項「癌症登月計劃」未來能實現死亡人數減半的目標。

拜登和夫人吉爾參觀路易斯安那州新奧爾良杜蘭大學的醫療設施,研究人員用生肉示範透過改良的掃描技術在手術期間快速區分健康和癌細胞,拜登讚揚這項技術令醫生可實時分辨出腫瘤切除,有助減低病人要再做跟進手術的機會。

拜登任內一直希望提升檢測及治療癌症技術,他宣布增撥1.5億美元支持全國8間大學和機構研發突破性治療方法,爭取達至癌症死亡人數減半的目標:「我們正在動員全國力量,力求將美國癌症死亡人數在2020年及後的25年內減少一半,並加強對患者和家屬的支援,我有信心我們有能力做得到。」

拜登關注癌症治療,主因是大兒子2015年因腦癌逝世,他和吉爾都曾患上皮膚癌,令他有深切體會:「正如吉爾所說,癌病偷走了時間及希望,我的家庭理解這裏許多人感受,完成手術後需要等候一周或更長時間,才能知道腫瘤是否已完全切除,那種等待和未知的焦慮令人感到痛苦。」

在美國,癌症是第二大殺手,僅次心臟病,估計每年有200萬宗新症,並導致超過60萬人死亡。拜登這項「癌症登月計劃」會是餘下任期的重點施政之一,撥款總額至今達4億美元。

