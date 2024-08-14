【灣區新聞】東灣長者遭詐騙損失4萬 警方講述如何捉到疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過東灣San Leandro警方最近拘捕了一個疑犯，他涉嫌與當地一宗詐騙案有關，受害人損失了4萬多元，究竟警方用什麼方法捉到這名疑犯？

San Leandro警方表示，8月5日上星期一，一名80多歲長者在自己的電腦看見一個彈出的視窗，說他欠了一筆購買電腦防毒服務的錢，受害人按進視窗。

San Leandro警方刑事罪案調查組副隊長鄧恩光說：「他用滑鼠按進彈出的視窗並付錢，付了錢之後，這個嫌犯可能有方法侵入了他的電腦，然後開始跟他溝通。」

鄧恩光表示，騙徒對受害人說，你付的錢太多，我們會退還餘款給你，然後騙徒說，我們不小心退了幾萬元給你，你需要把這筆錢還給我們。

鄧恩光說：「他們特別指定受害人，必須提取44000元現金，然後交給你們當地一個快遞員，把現金傳給我們，所以這一點應該是受害者開始起疑的地方。」

受害人提取了4萬4千元現金到騙徒指定的地方，交錢給一個人，當晚受害人覺得不妥，於是報警。

警方表示，通常錢財詐騙案很難捉到疑犯，可是這次的犯案手法，使警方有機會破案。

鄧恩光說：「騙徒利用本地的一個人和他們合作，而面對面跟這個受害者碰面，然後接收這詐騙的金錢，當他們第二次跟受害者聯絡的時候，警方就等待捕獲這嫌犯。」

受害人被騙之後的一天，騙徒再要求他付另一筆4萬4千元現金，並指定他在Castro Valley一個地方交付金錢，警方於是派出探員到現場，拘捕涉嫌接收金錢的疑犯。

由於兩次收錢的人不是同一個人，受害人的原先4萬多元已經追不回來，警方呼籲大家提防彈出的視窗，以及來歷不明的短訊和電郵，如果對方強調一定要在短時間內回應和行動，並用不尋常的方法付款，例如買禮物卡和用現金付款，就是很大的警號。

San Leandro警方表示，這宗詐騙案的受害人不是華裔，而匪徒一直用英文與受害人溝通，警方指出，雖然拘捕了涉嫌收錢的疑犯，但一直與受害人交涉的幕後騙徒仍未捉到。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。