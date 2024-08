【灣區新聞】東灣長者遭詐騙損失4萬 警方講述如何捉到疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過東灣San Leandro警方最近拘捕了一個疑犯,他涉嫌與當地一宗詐騙案有關,受害人損失了4萬多元,究竟警方用什麼方法捉到這名疑犯?

San Leandro警方表示,8月5日上星期一,一名80多歲長者在自己的電腦看見一個彈出的視窗,說他欠了一筆購買電腦防毒服務的錢,受害人按進視窗。

San Leandro警方刑事罪案調查組副隊長鄧恩光說:「他用滑鼠按進彈出的視窗並付錢,付了錢之後,這個嫌犯可能有方法侵入了他的電腦,然後開始跟他溝通。」

鄧恩光表示,騙徒對受害人說,你付的錢太多,我們會退還餘款給你,然後騙徒說,我們不小心退了幾萬元給你,你需要把這筆錢還給我們。

鄧恩光說:「他們特別指定受害人,必須提取44000元現金,然後交給你們當地一個快遞員,把現金傳給我們,所以這一點應該是受害者開始起疑的地方。」

受害人提取了4萬4千元現金到騙徒指定的地方,交錢給一個人,當晚受害人覺得不妥,於是報警。

警方表示,通常錢財詐騙案很難捉到疑犯,可是這次的犯案手法,使警方有機會破案。

鄧恩光說:「騙徒利用本地的一個人和他們合作,而面對面跟這個受害者碰面,然後接收這詐騙的金錢,當他們第二次跟受害者聯絡的時候,警方就等待捕獲這嫌犯。」

受害人被騙之後的一天,騙徒再要求他付另一筆4萬4千元現金,並指定他在Castro Valley一個地方交付金錢,警方於是派出探員到現場,拘捕涉嫌接收金錢的疑犯。

由於兩次收錢的人不是同一個人,受害人的原先4萬多元已經追不回來,警方呼籲大家提防彈出的視窗,以及來歷不明的短訊和電郵,如果對方強調一定要在短時間內回應和行動,並用不尋常的方法付款,例如買禮物卡和用現金付款,就是很大的警號。

San Leandro警方表示,這宗詐騙案的受害人不是華裔,而匪徒一直用英文與受害人溝通,警方指出,雖然拘捕了涉嫌收錢的疑犯,但一直與受害人交涉的幕後騙徒仍未捉到。

